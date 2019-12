AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-08 07:45:24

Cooler Master introducerer deres første trådløse mekaniske keyboard

Cooler Master har netop udgivet deres første trådløse mekaniske keyboard , med navnet - SK621. Her tager vi et nærmere kig på tastaturet.

Cooler Master har netop udgivet deres første trådløse mekaniske keyboard , med navnet - SK621.

Her tager vi et nærmere kig på tastaturet.

Keyboardet er kompakt med et 60% layout, hvilket blandt andet fjerner num-pad’en, for at gøre det småt og nemt at transportere rundt. Cooler Master SK621 benytter sig desuden også af low profile Cherry MX switches, hvilket giver en kortere travel distance og aktiverings-punkt. Ifølge Cooler Master, skulle switchen minde meget om den velkendt Cherry MX Red switch, der er meget populær blandt gamere.

SK621 benytter sig af Bluetooth, men med et indbygget hybrid design, der lader dig benytte tastaturet enten trådløst, eller kablet igennem USB-C.



Ydermere er tastaturet RGB baggrundsbelyst, hvilket giver dig mulighed for at vælge imellem 16,7 millioner farver. Der er desuden også mulighed for at styre lyset i den enkelte tast.



Designet rundes af med rammen, der er udført i børstet aluminium.



Makrotasterne på tastaturet kan programmeres I Cooler Master’s Portal Software program. On-the-fly-controls giver dig desuden mulighed for at justere lys og makro’er i real-time, uden brug af software.

“We created the SK621 with design and functionality in mind. Especially for those who are on the go, workers by day and gamers at night.” Udtaler Bryant Nguyen, Peripheral General Manager.



Cooler Master SK621 giver dig omkring 14 timers brug med baggrundsbelysningen tændt, og helt op til fire måneder med belysningen slukket. Tasturet er udstyret med 6-key rollover i trådløs tilstand, mens det i kablet tilstand tilbyder N-key rollover.



SK621 benytter sig af tynde og let kurvede chiclet keycaps for at give en komfortabel oplevelse.

Tastaturet kan købet allerede i dag, og prisen lyder som vejledende på 1.085 kroner.

Billeder og kilde: Cooler Master