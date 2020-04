AUTHOR : Uber

Hvad er et mekanisk tastatur

Tastaturer er en nødvendig input-enhed til computere, men på trods af at det, værdisætter en meget lille målgruppe rent faktisk ekstra budget til at få kvalitets tastaturer såsom eSports udøvere og den gængse gamer eller kvalitetsbevidste forbruger.

Der er mange forskelle fra tastatur til tastatur, og hvorfor nogle betragtes som bedre, nogle koster mere og hvorfor nogle modeller synes at være foretrukne af gamere, og så videre.

Hvad er forskellene mellem mekaniske tastaturer og "normale" tastaturer

Der er forskel på normale tastaturer og dem, der kaldes mekaniske, og det er hovedsagelig i deres skrivemekanismer.

Normale tastaturer afhænger typisk af en membranmekanisme, hvilket er dette stykke gummi, der adskiller tasten fra printkortet/PCB (se billedet ovenfor). Når en tast trykkes, kontakter den PCB'en og fuldender kredsløbet, som derefter sender signalet til din computer og konverterer det til et tegn.





Dette er det samme koncept med mekanisk tastatur, men i stedet for et stykke membran, der dækker hele brættet, har et mekanisk tastatur enkelte enheder kaldet "switches", der eksisterer for hver enkelt tast.

Bemærk at ikke alle switches er skabt ens. Der er forskelle mellem switche: Læs mere HER

Hvorfor vælge et mekanisk tastatur?

Nu vi har en grundlæggende idé om, hvad et mekanisk tastatur er, kan du stille spørgsmålet om, hvorfor skal du vælge et mekanisk keyboard frem for et almindeligt tastatur, og er det en ofte højere pris værd, som mekaniske tastaturer typisk iklædes?

Et svært spørgsmål at besvare, da det basalt set kan koges ned til personlige præferencer og behov, og i en vis grad din vilje til at bruge penge.

Men der er klare fordele et mekanisk tastatur har over et normalt tastatur. Da hver nøgle har sin egen switch, betyder det, at hvis den pågældende switch ikke fejler, holder kun den ene tast op med at virke. Denne switch er en forholdsvis billig enhed at skifte (men ikke nødvendigvis nem).

Dette er i modsætning til gummimembraner. Hvis en del af membranen fejler, skal du muligvis skifte hele membranen ud, som kan være vanskelig proces, da aftermarket membraner ikke er almindelige hyldevare.

Det skyldes sandsynligvis prisen på membran keyboards er relativ lave, og derfor vil reservedele til budget produkter være en nøje overvejet proces hos producenten.

Med hensyn til holdbarhed og pålidelighed vurderes mekaniske kontakter også for at have en levetid på millioner af tastetryk per-switch. Det betyder, at der er en god chance for, at du sandsynligvis kunne gennemgå flere computeropgraderinger, jobs eller afslutte din universitetsgrad, før dine switche slides op.

Ud over holdbarhed og pålidelighed kan de fleste af os hurtigt blive enige om, at mekaniske tastaturer generelt er mere behagelige at skrive på.

Dette kan ikke rigtig måles eller kvantificeres, men membran tastaturer har tendens til at føles meget grødet, mens mekaniske tastaturer normalt har meget særprægede anslag per key tast.

De særprægede anslag, som et mekanisk tastatur byder på må ikke forklejnes, da netop denne form for tasteanslag er vigtige for brugere som gamere, der ofte jagter den taktile feedback, der sender informationer til dem, når de udsteder en kommando, og den er den registreret.

Så spørgsmålet er, er alt dette prisen værd?

Normale tastaturer kan prissættes så lavt som 75-150 kroner, mens mekaniske tastaturer ofte prissættes fra 700 kroner og op, og med så stor forskel er vi sikre på, at underen over den højere pris, vil udlede spørgsmålet, om det er det værd.

Det er et svært spørgsmål at svare på, da vi alle kommer fra forskellige baggrunde, behov, indkomstniveauer og så videre.

Valg af det rigtige mekaniske tastatur til dig

Lad os for en stund antage, at priserne på mekaniske tastaturer ikke har skræmt dig væk, og du tænker på, at du vil investere i et, hvordan vælger du så det rette?

Først og fremmest skal du identificere dine behov. For det meste vil mange tastaturer kunne dække de fleste af dine behov, men nogle gange er der nogle der passer bedre end andre.

For eksempel når det kommer til spil, kan der være nogle spillere, der sætter pris på at have yderligere knapper til genveje eller makroer. Gaming keyboards kommer også med lyseffekter, som spillerne kan bruge til at gruppere nøgler sammen for bestemte kommandoer. Nogle spiltastaturer leveres også med udvidede og polstret håndledsstøtter, der vil gøre det mere behageligt at bruge over længere tid.

Der er også spørgsmålet om mobilitet, hvor nogle måske ønsker at medbringe deres tastaturer, og her er størrelsen og vægten vigtige. Dernæst designet, som er en meget personlig holdning. Her svinger de mellem meget normalt designet modeller og til meget alternative designs.

For eksempel er der tastaturer, der ikke indeholder numpad, og dermed mister du muligheden for piletasterne eller sågar manglende rækkerækker foroven.

Så er der også spørgsmålet om støj. Hånden på hjertet, mekaniske tastaturer ikke de mest støjsvage, selv om der er nogle der rent faktisk finder tastelyden behageligt at lytte til. Men hvis du arbejder i et kontormiljø, vil du sandsynligvis ikke lave for meget støj, og her skal du nøje afveje, om mekaniske tastaturer er noget for dig – og ikke mindst dine omgivelser. Heldigvis er der mekaniske tastaturer, der er mere støjsvage end andre, og der er også aftermarket løsninger til at reducere støj endnu mere.

Er der et "bedste" brand inden for tastatur?

Der som sådan ikke noget "bedste" brand, når det kommer til mekaniske tastaturer. Som vi skrev tidligere, vil det vil variere alt efter dine behov. Der er dog nogle producenten, der er kendte og mere mainstream end andre, og kan let tilgængelige i butikkerne:

Gaming - Razer, Logitech, SteelSeries, Cooler Master

Generelt skrivning - Das Keyboard, Ducky

Bærbar - Vortex





