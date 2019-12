AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-13 13:22:03

Logitech G512 mekanisk gaming keyboard lanceret

En af de store fisk i søen indenfor gaming tastaturer, er uden tvivl Logitech. Nu melder producenten deres nye Logitech G512 mekanisk gaming keyboard klar på markedet, og Tweak.dk brygger allerede på en test af gaming tastaturet.

Logitech G512 er designet med mulighed for at vælge mellem Tactile, Linear eller GX Blue key switche, og med en pris der starter fra £109.99, kan de fleste spille med.



Logitech G512 med GX Blue key switches, er allerede tilgængelig i USA, Canada og andre udvalgte lande inkl EU, og her er prisen sat til $149.99 eller ligeunder 1000 kr.



Logitech skriver:



The Logitech G512 and G513 keyboards feature an anodised and brushed aircraft-grade 5052 aluminium top case, together with an integrated USB cable offering USB 2.0 passthrough port to its own input for 100 percent power throughout offering 1 ms report rate and featuring choice of advanced Romer-G Tactile or Romer-G Linear mechanical switches.



The Logitech G512 has been designed to offer gamers a “high-performance mechanical gaming keyboard” designed and built using inspiration and components from the award-winning G413 and G513 computer peripherals. “We’re excited to bring more choice to gamers,” said Ujesh Desai, vice president and general manager of Logitech Gaming. “With three different mechanical switch choices now on our Logitech G512 and G513 keyboards, gamers can pick the switch profile and experience they want”



I samme omgang annoncerede Logitech deres nye software, G Hub, som bliver frigivet i juli 2018.