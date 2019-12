AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-13 14:02:00

Logitech MK540 Mus + Tastatur Combo

På udkig efter et billigt tastatur og ny mus? Så kunne MK540 sættet fra Logitech måske være et godt bud. Vi har haft sættet igennem maskineriet og er klar med vores vurdering. Trådløst, lang batterilevetid og simpel software er blot få af de spændende ting dette sæt fra Logitech har i ærmet. Klik ind på testen og få alle detaljerne om MK540 sættet!

Produktet vi skal se på i dag, har for en gangs skyld intet med gaming at gøre. Logitech er klar med et nyt og prisvenligt sæt med både mus og tastatur, som vi naturligvis har set nærmere på. Nævnet er MK540, som i sig selv ikke røber særlig meget. Vi har at gøre med et trådløst mus og tastatur, som tilbyder imponerende batterilevetid og et stilrent design hvor alle kan være med. Hvordan de to enheder er at bruge, og om sættet er pengene værd er ting vi vil kigge nærmere på og vurdere i denne test. Som altid starter vi ud med at få styr på det tekniske, i form af specifikationer og features nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Logitechs hjemmeside og fundet en række oplysninger på MK540 sættet til jer, i form af en række specifikationer og nogle beskrivende billeder:

Dimensioner tastatur: 24 x 457.3 x 193.5 mm (HxBxD)

Tastatur vægt: 805 gram uden batterier

Musens dimensioner: 39.2 x 61.8 x 111.5 mm (HxBxD)

Vægten på musen: 73.5 gram uden batterier og modtager

Systemkrav: Windows 7 eller nyere, samt Chrome OS

Batterilevetid på tastatur: Op til 36 måneder

Tre højdejusteringer

Slidstærke knapper med lavt støjniveau

Understøtter Logitech Unifying teknologi på både mus og tastatur

Musens batterilevetid: Op til 18 måneder

Afrundet design med blødt gummigreb

Passer til både højre og venstre hånd

Udstyret med tre knapper og et hjul

Unboxing – hvad finder vi i kassen?

Med introduktionen og det tekniske veloverstået, kan vi nu gå videre og se nærmere på indpakningen som MK540 sættet kommer i. På fronten af den sorte/grønne kasse finder vi et billede af både mus og tastatur side om side. Her bliver der også gjort opmærksom på den utrolig lange batterilevetid som både mus og tastatur kan prale med. Bagsiden af kassen fortæller lidt mere om de forskellige teknologier der er brugt, samt features i både mus og tastatur.

Selve tastaturet ligger i en pose øverst når kassen åbnes, med musen nedenunder. Ud over selve tastaturet, musen og den lille USB modtager, er det eneste andet man får med en quick startguide. For dig der er kendt med Logitechs Unifying teknologi, ved du også hvor imponerende små deres trådløse modtagere er. Den inkluderede til MK540 sættet er ingen undtagelse. Det er gennem denne lille USB-nøgle at alt kommunikation mellem mus, tastatur og computer foregår, imponerende.

Et nærmere kig på tastatur og mus

Lad os tage en tur rundt om selve produktet, eller skulle man sige produkterne da der jo er to af slagsen i MK540 sættet. Vi starter ud med at kigge nærmere på tastaturet, som faktisk er et stilrent et af slagsen. Farven er grå med grå på, og vi finder en tynd ramme med flade taster og dedikerede knapper til medie og volume kontrol, hvilket er lækkert at se. Over numpaddet er der desuden en powerknap, samt dedikeret knap til at åbne lommeregneren i Windows, låse den eller gå til hjem hvis man surfer på nettet. Små detaljer der gør hverdagen lidt lettere.

Kigger vi ned af tastaturet fra begge sider kan vi for alvor se den slanke og tynde profil. Knapperne er en blanding mellem høje og helt tynde. Der er ikke nogen form for baggrundsbelysning eller andet fancy at finde her. Blot normale rubberdome knapper med slidstærk tekst påtrykt – det er i hvert fald hvad der står på Logitechs side.

Bunden på tastaturet er helt hvid, og er udstyret med fem gummifødder, to ben der kan justeres i to forskellige højder, samt en lille låge der gemmer på de to AA batterier og den lille USB modtager. Logitech skriver på deres side at batterilevetiden på tastaturet er op til 36 måneder, hvilket er yderst imponerende på blot to AA batterier!

Inden vi går videre og kigger på musen i MK540 sættet, tager vi lige tre skud fra siden af tastaturet. I forhold til de fleste andre tastaturer som kun har to højde indstillinger, er der nemlig hele tre af slagsen på dette. Fladt på bordet, små fødder slået ud eller de store – dette betyder at enhver burde kunne opnå lækker komfort med dette tastatur på bordet.

Den medfølgende mus til MK540 sættet er meget lille, faktisk for lille i min optik. Der er tale om en mus som mest af alt ligner noget man kan købe i supermarkeder og lignende, der er intet specielt ved den ud at dømme fra designet. Ligesom tastaturet er farven grå, med et diskret Logi logo på bagenden, det er det.

Musen kan bruges til både højre og venstre hånd, og selvom vi skriver 2018 er der ikke nogen knapper at finde på siderne af den. Det betyder at noget så simpelt som at surfe på nettet, bliver unødvendigt mere svært end det plejer – mere om dette senere. Eftersom der ikke er nogen knapper at finde på siderne, og at musen kan bruges til begge hænder, betyder det også at de to sider er fuldstændig identiske.

Ligesom bunden på tastaturet, er denne også hvid på musen. Bag den lille batterilåge finder vi et enkelt AA batteri. Hvor Logitech lover op til 36 måneders batterilevetid i tastaturet, er denne 18 måneder i musen, hvilket i den grad også må siges at være acceptabel. Ligesom under batterilågen i tastaturet, er der også plads til at gemme den lille USB-nøgle i musen. Byggekvaliteten på både mus og tastatur er hvad jeg vil kalde OK, men på ingen måde i den høje ende af skalaen. Til prisen er den OK, men kunne godt være bedre – lad os kigge på softwaren om det næste.

Softwaren – Logitech Options

Efter en hurtig tur forbi Logitechs hjemmeside, er deres Options software hentet ned. Med denne installeret har man adgang til alle funktioner og features som mus og tastatur har at tilbyde. Når softwaren åbnes op, mødes vi af synet nedenfor, som giver et overblik over de tilsluttede enheder. Jeg syntes at det er lidt underligt at Logitech blot har lavet omridset af musen og ikke givet den et rigtigt billede, da de ellers altid plejer at have styr på deres software både funktionelt og visuelt.

Med et klik på tastaturet, mødes vi af første billede nedenfor. Her har vi en oversigt over tastaturet, og kan se hvilke af de mange knapper der er muligt at lave om på. Der er tale om knapperne F1-F8 og de to længst oppe i højre hjørne over numpaddet. Klikkes der på en af disse ti knapper, får man en boks frem med en række forskellige valgmuligheder. Ved at tilpasse dette, er det muligt at optimere sit workflow betydeligt – hvis man altså ikke kan genvejene fra Windows i forvejen. For hr og fru Danmark, er dette en nyttig feature.

Tilbage til hovedmenuen, og et tryk på musen og vi mødes af det første billede herunder. Ligesom på oversigten over tilsluttede enheder, er der også kun tale om en skitse her hvilket er lidt en skam. Musen har ikke engang et modelnummer/navn i softwaren men fremgår blot som ”Wireless Mouse”. Den eneste programmerbare knap er hjulet, som kan få en anden funktion når der klikkes på det. Funktionerne er meget de samme som der også kan vælges til tastaturet. Ud over at kunne programmere denne ene knap på musen, er der også et menupunkt der hedder ”Peg og rul”. Her er det muligt at ændre på hastigheden på musen, skal siderne man ruller ned ad være jævne eller med hakker så at sige, og skal man rulle ned når man ruller ned, eller skal det være modsat. Det blev ordene for softwaren, lad os kigge på hvordan MK540 sættet rent faktisk er at bruge!

Testen – Brugen og Komfort

Det er blevet tid til at sidde nogle ord på hvordan både mus og tastatur rent faktisk er at arbejde med, vi er selvfølgelig nået til test delen. Jeg bruger til dagligt et mekanisk tastatur og kablet mus, så det det var MK540 sættet tilbyder er helt modsat af hvad jeg er vandt til. Lad mig starte med at knytte nogle ord til hvordan musen var at bruge.

Hvis vi starter ud med størrelsen, var dette et stort problem for mig. Musen er ganske simpelt alt for lille i min optik. Jeg vil kalde mine hænder for en smule over middel, og jeg kunne ikke få et ordentligt greb på musen selv efter flere dages tilvænning. Oven i hatten har Logitech ikke valgt at udstyre musen med knapper på siden, som vi er vandt til at se. Det betyder at du ikke kan gå hurtigt frem/tilbage når du for eksempel surfer på nettet, hvilket var direkte irriterende i min optik. Man bemærker først for meget man bruger ting, når man mangler dem hvilket i den grad var tilfældet her. Hvis jeg skal nævne nogle positive ting omkring musen, var det uden tvivl at jeg ikke oplevede nogle udfald i den tid jeg brugte den. Den indbyggede sensor er også præcis og kører godt på både hårde og bløde overflader. Jeg vil dog ikke gå så langt som at sige at den er i en liga hvor man kan spille med den. Men størrelsen på musen tillader heller ikke dette, så det giver helt sig selv.

Hvad angik tastaturet, så kan vi starte ud hvor vi slap musen – gaming. Selvom Logitech på ingen måde fremhæver MK540 som et produkt til dette, skulle det alligevel prøves. For at sige det kort, så er jeg glad for at Logitech ikke nævner noget omkring gaming på produktsiden med MK540 – for det dur det slet ikke til. Kontakterne på tastaturet er dejligt støjsvage, men føles alt for bløde at trykke ned i min optik. Lige ledes er der også tale om rubberdome og ikke mekaniske kontakter. Det betød at jeg flere gange oplevede at tryk på knapper ikke blev registeret, fordi at knappen ikke blev trykket i bund. I gaming er det et must at alle tryk registreres, da det kan være et spørgsmål om liv eller død i FPS spil.

Dog var det ikke kun i gaming at jeg oplevede at alle mine tryk ikke blev registreret. Denne test er skrevet på MK540 tastaturet, og jeg oplevede uden tvivl at jeg lavede flere tastefejl end jeg plejer på mit mekaniske tastatur – kun fordi at tryk ikke blev registeret. Vender vi blikket mod de gode ting ved tastaturet, har vi uden tvivl komforten som faktisk er rigtig god takket være de lave knapper og integreret håndledsstøtte. Dedikerede medieknapper og genveje til forskellige ting som kan tilpasses i softwaren, var også ting som i den grad er værd at fremhæve omkring dette sæt fra Logitech. Hvis du er en normal bruger af en computer, ment på den måde at du ikke skriver lange tekster eller gamer, men blot surfer lidt, tjekker netbank etc. er MK540 sættet fra Logitech et ganske godt bud til en fornuftig pris. Men til hardcore brugere der bruger mange timer i Word og spiller spil (som undertegnede), kan jeg ikke anbefale MK540 sættet. Lad os få sat en pris på grisen, og runde af med konklusionen herunder.

Pris

I skrivende stund d. 13/04 2018 kan Logitech MK540 sættet findes til omkring 450,- DKK inklusiv fragt. Dette er faktisk en yderst acceptabel pris for et sæt med både mus og tastatur som begge er trådløse, så længe du ikke ønsker at spille på sættet. Du kan klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Alle detaljer kan naturligvis også findes direkte hos Logitech selv. Klik på banneret med deres navn herunder, for at blive sendt direkte til deres side.

Konklusion

Lad os få samlet tankerne omkring MK540 sættet fra Logitech og runde testen af her med konklusionen. Hvis du er en person der blot bruger din computer til småopgaver, og ikke ønsker at bruge en masse penge på dyrt tilbehør, er MK540 fra Logitech et rigtig godt bud. Du får et stilrent tastatur og mus som begge er trådløse og tager minimal opmærksomhed på skrivebordet. Med imponerende batteritider, dedikerede medieknapper og enkel software med gode muligheder, er der alt hvad man kan ønske sig for under 500,- DKK. Der er dog flere ting som gør at jeg ikke kan anbefale dette sæt til mere krævende brugere, som bruger mange timer i Word eller måske gamer. Musen er for det første for lille og u ergonomisk at bruge i længere tid ad gangen. Ligeledes har den heller ingen knapper på siderne.

Hvad angår tastaturet er knapperne af rubberdome typen, hvilket gør dem overraskende lydløse. Oven i hatten har Logitech gjort dem flade, hvilket sammen med dem tynde profil og indbyggede håndledsstøtte sikrer god komfort. Dette er faktisk alle positive ting, men det er også ting som burde være bedre. Hvis du er vandt til et mekanisk tastatur eller er hurtig på tasterne, vil du uden tvivl opleve at MK540 tastaturet ikke vil opfange alle dine tryk. Knapperne SKAL trykkes helt i bund for at registrere trykket, hvilket var ved at drive mig en smule til vanvid da jeg skrev denne test på tastaturet. Alt i alt er det lækkert hvad Logitech har lavet her, og hvis du er en let bruger af computeren og ønsker noget stilrent er dette et godt bud. Hvis du derimod kan leve med at det ikke er trådløst, og ønsker at spille på din computer uden at få grå hår. Bør du kigge nærmere på Cooler Master MS110 og MS120 sættene som koster cirka det samme, men tilbyder en større mus med alle nødvendige knapper, samt et hybrid tastatur med deres egne kontakter.

Godt

Prisen er rigtig fornuftig

Imponerende batteritid på både mus og tastatur

Kontakterne/knapperne på tastaturet er støjsvage

Dedikerede knapper til medie og volume kontrol

Stilrent og pænt design

Integreret håndledsstøtte sikrer god komfort

Knap så godt

Musen er ALT for lille

Ingen knapper på siderne af musen

Sættet egner sig kun til hverdagsopgaver

Byggekvaliteten kunne være bedre (både tastatur og mus)

Score: 7