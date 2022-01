IQUNIX F60: 60 % mekanisk tastatur i aluminiumschassis

IQUNIX F60 er et 60 % mekanisk tastatur med hot swap sockets og Cherry MX switche. Tastaturet understøtter både MacOS og Windows og kommer med Mac specifikke ekstra keycaps, switch- og keycap puller, støvbørste og flettet USB A til USB-C kabel. Er farven ikke nok, får du også RGB per key LED lys med.

10 jan. 2022 kl. 09:47 Af Nahassa DEL:

IQUNIX er forholdsvis nye spillere på markedet for mekaniske tastaturer og forsøger med F60 og F96 at komme ind i premium segmentet. F96 er som navnet antyder et 96 % tastatur og du finder vores test af det her. F60 er, som du nok har regnet ud, et 60 % tastatur.

IQUNIX har med F60 forsøgt at tjekke alle de rette bokse af for et premium 60 % tastatur;

USB-C kabel

Solidt og velbygget aluminiums chassis

6 ° vinkel (ikke justerbar)

Valg af de velkendte Cherry MX switche

Hot swap sockets (switches kan udskiftes uden loddekolbe)

PBT keycaps

Nemt at adskille

Fuldt programmerbart (mere om det senere)

Medfølgende dust cover

Premium indpakning

Medfølgende værktøj





Design

Som med det større F96, forsøger IQUNIX at skille sig ud fra mængden med skarpe farvekombinationer. Jeg har modtaget et i farven Strawberry Milk med Cherry MX Blue switches. F60 har samme konstruktion som F96, det vil sige en solid aluminiumskasse med skum i bunden og mellem PCB og monteringspladen. Nogle af farvekombinationerne går igen mellem F96 og F60, men Strawberry Milk er forbeholdt F60 og ser faktisk rigtig godt ud, hvis man ikke er til anonyme keyboards.

Unboxing

IQUNIX har virkelig gjort noget ud af indpakningen på deres F-serie keyboards. Kassen er lækker og stilren, der er skum på undersiden af låget og tastaturet står solidt fast i formstøbt skum med huller til de to bagerste fødder. Desuden medfølger der et dust cover, som også kan bruges til hverdag, hvis man gerne vil holde tastaturet rent. Som sagt har tastaturet hot swap sockets, så der følger også værktøj med til både keycaps og switches. I modsætning til F96 er kassen til F60 hvid, men udstråler kvalitet i samme grad.





Som sagt, så præsenteres F60 med et fint dust cover. Desværre er posen med tastatur og dust cover af samme materiale som F96's pose og dermed lige så ildelugtende. Heldigvis har min skraldespand låg og er ikke langt væk.

Under keyboardet finder man manual og tilbehør





Mekanisk opbygning (tear down)

F60 deler design elementer med det større F96, så chassis er samlet på samme måde som F96 og det er let at skille ad. Der er skum mellem både PCB og monteringsplade, men også i bunden af chassiset.

Som sagt, så har IQUNIX F60 hotswap switches, hvilket gør det let at skifte til andre switches:

Desværre har IQUNIX, ligesom på F96, valgt at bruge costar stabilizers, som godt nok fungerer fint og faktisk også er prelubed. For de uindviede, bruger man stabilisatorer på nogle af de længere taster, specifikt fra to gange almindelig tastestørrelse og opefter. Der findes flere forskellige slags stabilisatorer, men generelt er de inddelt i to typer:

Cherry style:

Costar:

De mest brugte er Cherry, blandt andet fordi de er lette at have med at gøre, da de er udformet som stilken på en Cherry MX switch og dermed kan keycaps trykkes direkte på. Desværre er Costar besværlige at have med at gøre, når man skal have keycaps af og især på igen, fordi de skal lirkes på som en krog i hver ende af keycappen og let kan gå i stykker, når man skal have keycaps af:

Samtidig er det ikke muligt at skifte til andre stabilizers uden at skille PCB, plade og switche ad og modificere monteringshullerne til costar stabilisatorne. Så med andre ord, det vil ikke være det værd. Er costar stabilisatorer en deal breaker, så hold dig fra IQUNIX F60. Til prisen havde jeg også forventet bedre stabalisatorer.

Alt i alt er der ikke det store at udsætte på byggekvaliteten, dog var den ene switch på min udgave sticky og kom ikke rigtig op, når man trykkede den ned. Heldigvis er F60 som sagt hot swappable, så det var let at tage switchen ud og fikse problemet. Dog burde problemet efter min mening været fanget i IQUNIX' kvalitetssikring. Men no harm, no foul.

Funktionalitet og generelt indtryk

IQUNIX F60 giver et godt førstegangsindtryk og som andre 60 % tastaturer finder man de manglende taster på funktionslagene. WASD og IJKL fungerer som piletaster i kombination med Fn-tasten, Fn+H er home osv. Valget af WASD som piletaster hænger sammen med at det er blevet standard bevægelsestaster i især FPS spil, men det har efter min mening aldrig fungeret optimalt, da homing key for venstre hånd på QWERTY tastaturer er F-tasten. Derfor skal man flytte venstre hånd en tast til venstre hver gang man skal bruge pilene, mens det ville være mere naturligt at have ESDF som piletaster på funktionslaget. IQUNIX har valgt at bytte rundt på ALT og Fn, så Fn-tasten sidder direkte til højre for mellemrumstasten. Dette skaber en del forvirring, når man som mig bruger F60 på arbejdet og ofte har brug for at brug AltGr+2 for at skrive et snabel-@. Heldigvis påstår IQUNIX at F60 er fuldt programmerbart, så jeg skynder mig ind på deres site for at hente det tilhørende software og det er så her det for alvor går ned ad bakke i min test.

Software - eller mangel på samme - DEL 1

Min browser brokker sig først over .exe filen til firmware updaten og Windows smider også et par alarmklokker, så jeg beslutter mig for at få Windows 10 op at køre på en gammel MacBook Pro, der ellers ikke bliver brugt, så jeg kan ignorere Windows Defenders insisterende advarsel. Desværre er firmware update programmet kun på kinesisk og det genkender slet ikke tastaturet. Installeren til deres "driver" er heller ikke oversat til engelsk, så jeg får fat i deres support og får en nyere udgave af deres driver, som rent faktisk er oversat til engelsk. Desværre genkender den heller ikke mit tastatur, så efter en masse frem og tilbage med dages mellemrum, får jeg endelig opdateret til to firmware versioner i specifik rækkefølge, som kombineret med endnu en ny udgave af deres "driver" gør at jeg nu kan få lov at omprogrammere keyboardet. Desværre genkender F60 softwaren heller ikke at det er en ISO version, hvilket også var tilfældet for F96 softwaren. Men det lykkedes at bytte rundt på ALT og FN og flytte piletasterne på funktionslaget til ESDF. Troede jeg, for da jeg tager tastaturet ud af min gamle MacBook Pro og sætter det i min PC og tester at ALT og FN stadig virker ved at kombinere med med 4 (ALT+F4) for at lukke et vindue, rebooter tastaturet og resetter til fabriksindstillingerne. Jeg tester et par gange og finder meget hurtigt ud af at bare et enkelt tryk på en af de ISO specifikke taster får tastaturet til at reboote og resette, må jeg have fat i IQUNIX support igen. Denne gang får jeg dog svar fra deres salgsansvarlige for Norden, der fortæller mig at de har fået indrapporteret indtil flere firmware og driver fejl relateret til ISO layoutet direkte fra deres nordiske distributør og at IQUNIX' teknikere arbejder hårdt på at løse problemerne. Jeg ender faktisk med at opgive og skal lige til at udgive anmeldelsen, da der tikker en uventet mail ind fra IQUNIX' Region Manager for Norden.

Software - eller mangel på samme - DEL 2

Jeg får Google Drive link til en konverterings firmware og en opdateret ISO-Nordic firmware samt en ISO specifik udgave af deres "driver" som de kalder deres software. Det skal lige siges, at IQUNIX F60 fungerer fint uden deres "driver" og det faktisk bare er software til at programmere keyboardet.

I modsætning til den software de leverer til F96, så understøtter F60 rent faktisk layers og man har ret stor frihed til at bygge sine egne funktionslag. F60 understøtter op til fire lag i alt og tilbyder både macros, mus- og mediefunktioner. Faktisk er det eneste jeg savner her nogle af den mere avancerede funktionalitet som man finder i open source firmwaren QMK (Quantum Mechanical Keyboard Firmware), hvor man fx kan kode en tast til at gøre ét ved tap og noget andet ved hold.

Alle taster er tilgængelige og kan mappes til hvilken som helst tast, så man kan fx bytte rundt på AltGr og Fn og flytte piletasterne til ESDF

Samtidig er det muligt delvist at styre musen via keyboardet, man kan dog ikke flytte cursoren.

Det er også muligt at åbne specielle apps, låse Windows tasten eller styre medie playback med keyboardet.

Samtidig kan man naturligvis styre RGB belysningen uden at skulle ind i softwaren for at gøre det.

Sidst, men ikke mindst, understøtter IQUNIX F60 macros og man har fint kontrol med at optage og redigere dem.

Alt i alt lykkedes det i sidste ende for IQUNIX at levere noget brugbart software, der gjorde, at jeg rent faktisk kunne kode keyboardet til noget brugbart, bortset fra at deres software ikke læser profiler fra keyboardet, men derimod loader en standard profil første gang man starter softwaren, så hvis man har lavet ændringer fra én computer, går disse tabt, hvis man starter softwaren på en anden computer. Desuden trækker det gevaldigt ned at softwaren ikke er signet, så Windows smider advarsler, når man forsøger at installere, samtidig virker det ikke særlig overbevisende at modtage download links til Google Drive og ikke engang deres egen hjemmeside. Udover det, så er det virkelig skuffende at skulle bruge en måned til to med IQUNIX's support, før man kan få noget software, der rent faktisk virker og havde jeg købt F60 i en butik, var det blevet returneret efter første forgæves forsøg.

Test

Jeg har brugt IQUNIX F60 både til at arbejde på at til at game på. Mit indtryk er delt op i to, for til at starte med var det decideret frustrerende at arbejde på, da Fn og AltGr var byttet rundt, så hver gang jeg skulle bruge et snabel-@, fik jeg ramt Fn tasten. Samtidig var det irriterende at piletasterne lå på WASD, så jeg hele tiden skulle flytte min venstre hånd en kolonne til siden, når jeg skulle bruge piletasterne. Det resulterede i en del fejltryk. Efter jeg endelig fik mulighed for at programmere keyboardet som jeg ville have det, blev det noget lettere at arbejde på og det blev også bedre at spille på, da jeg rent faktisk kunne lave mit eget funktionslag til sekundære spil funktioner, såsom knapper til at købe bestemte våben i CSGO. Dog har F60 ikke noget at byde på, som man ikke kan få ligeså godt eller bedre andre steder. Jeg er heller ikke en fan af Cherry MX Blue. Det er clicky switches, så udover at keyboardet larmer som alle andre mekaniske keyboards, så klikker det også hver gang man aktiverer en tast, desuden synes jeg ikke de er behagelige at taste på. Det er jo så smag og behag og i det mindste er keyboardet hotswappable, men hvis man skal have nye switches, så koster det hurtigt 500,- oveni, for man skifter vel ikke bare til nogle andre standard switches. F60 deler samme chassis design som F96 og også her kan vinklen på keyboardet og den manglende mulighed for at justere på vinklen skabe ubehag for nogle. Personligt var jeg ikke ligeså generet af det på F60, som jeg var på F96, men det trækker stadig ned, at man ikke kan justere vinklen let. Det er ikke et gennemtænkt efter min mening og næsten alle konkurrenter har taget højde for det på den ene eller anden måde.

Som på F96 har IQUNIX sparet på materialet i keycaps, så der kommer lys igennem og de er ikke specielt rare at taste på.

Pris

Jeg har fundet IQUNIX F60 til 1099,- online og til den pris havde jeg klart forventet mere. Der findes en del konkurrenter i prislejet, blandt andet Vortex Pok3r RGB og Vortex 10, som kan findes til henholdsvis 1199,- og 1099,- online. De er dog ikke hotswappable, men er programmerbare og har RGB og deres keycaps skulle også være bedre kvalitet. Varmilo VA69 fås helt ned til 999,- og selvom det hverken har RGB, er hotswap eller programmerbart, så er det et 65 % keyboard, som har dedikerede piletaster samt Insert, Delete, PageUp og PageDown taster, så det vil for de fleste være mere brugbart som arbejdstastatur. Til gaming tastatur fås Corsair K65 RGB Mini 60 % til 999,- og selvom det ikke er hotswappable, så vil det være væsenligt bedre til gaming. Med andre ord, ville jeg egentlig kun købe IQUNIX F60 for designets skyld. Både Asus og Razer laver også 60 eller 65 % gaming tastaturer i samme prisklasse og hvis man er solgt på kvaliteten af aluminiums chassiset, men kan leve uden muligheden for at programmere keyboardet, så har jeg fundet Keychron K6 RGB hotswap 65 % til 779,- med gateron red switches online. Dette keyboard er endda trådløst.

Konklusion

Jeg var meget begejstret for F60 tastaturet, da jeg først tog det i brug og da jeg løb dets features igennem. Især løftet om at det var fuldt programmerbart satte mine forventninger i vejret. Desværre har resten været en decideret skuffelse, selvom tastaturet i sig selv er bygget rigtig godt. Jeg kan leve med at det større F96 ikke rigtig kan programmeres, men et 60 % tastatur står og falder på funktionslag og især på muligheden for at tilpasse disse til eget behov, især hvis det er et decideret selling point. Selv efter jeg fik fingrene i noget software, der fungerede, så var det leveret gennem Google Drive og affødte advarsler fra Windows ved install. Det er ikke tilfredsstillende for et retail produkt. Samtidig findes der bedre alternativer på markedet, med man er solgt på den specifikke pakke, som IQUNIX F60 leverer med design, hotswap funktionalitet, RGB og muligheden for at programmere keyboardet. Kan man leve uden bare én af de ting, så er konkurrencen simpelthen for hård.

Når IQUNIX gerne vil ind på markedet for premium tastaturer, kommer de også til at konkurrere med entusiast markedet og så undrer det mig at de vælger at bygge deres egen firmware fra bunden i stedet for at hoppe med på open source projektet QMK (Quantum Mechanical Keyboard Firmware). Det havde måske krævet et andet valg af controller, men derefter havde det gjort livet lettere for både dem selv og deres kunder, især fordi det havde åbnet for hele porteføljen af QMK features, blandt andet tapping keys, hvor tasten har en funktion, hvis man tapper på den og en anden hvis man holder den nede.

Som det nok anes, er jeg decideret skuffet over et ellers yderst lovende tastatur.

Det har faktisk været meget svært at give IQUNIX F60 en score, for til at starte med var jeg bare virkelig skuffet og inden jeg fik noget software, der rent faktisk virkede havde jeg givet F60 en Tweak score på 3. Jeg har dog været tvunget til at tage hele testen op til revision efter jeg fik noget software, der virkede, og når man sætter F60 sammen med den software, så rækker scoren nok til en Tweak score på 7, men når man tager i betragtning, at IQUNIX F60 har været til salg i danske butikker i flere måneder og det stadig har været så besværlig og langtrukken proces at få fat i noget software, der overhovedet virker, så lander vi på en Tweak score på 6.





Godt

Design, der adskiller sig fra mængden

Byggekvalitet

Mulighed for at programmere alle taster, inkl. funktionslag (hvis man kan leve med softwaren)





Skidt