PUBLISHED : 2018-09-25 14:20:16

Leica S3 64 megapixel kamera fremvist under Photokina 2018

Den prestigefyldte kameraproducent, Leica, har netop udsendt en teaser for et kommende ny kamera, som skiller sig ud fra mængden på den fysiske del.

Programsat til foråret 2019, er det nye Leica S3 udstyret med en 64 megapixel sensor, og det er mere eller mindre eneste feature Leica har valgt at dele med offentligheden.



Der er dog lækket informationer om, at der gives mulighed for at benytte en fullsize sensor, når der skal leges med 4K Ultra HD video. Leica S3 blev første gang omtalt hos Photokina 2018 photographic conference, og nu er der dukket fede billeder op af den nye Leica S3 skønhed.



Fra Lecia forlyder det:



“The outstanding performance of the Leica S3 system is a well-thought-out result. All of its individual components are precisely matched to achieve a harmonious interaction, creating a unique Leica feel. The Leica S3 worked closely with professional photographers during development, professionally meeting their specific needs with its superior image quality and flexibility, as well as simple operation and robustness.”



Prisen på Leica S3 er stadig ukendt, og det samme gælder officiel lancering.



Image credit: Leica