Tesla dreven gokart med 600 hestekræfter

Vi har allerede set en elektrisk pickup i form af Teslas Cybertruck, som fik sin debut sidste år, men nu får vi et indblik i mulighederne for en Tesla-drevet elektrisk racerbil.





Damian Butcher fra Driftech Electric Racing har bygget en elektrisk racerbil, der drives af en Tesla Large Drive Unit. Dette 450 kilo køretøj er i stand til at producere vanvittige 603 hestekræfter (450kw) ifølge Electrek, som for et køretøj i gokart-størrelse er en ganske imponerede bedrift.

Køretøjet debuterede på Sydney EV Expo i sidste måned. YouTuber BrunoPoweeer (hvis rigtige navn er Bruno Bari Buccianti) fik mulighed for at komme helt tæt på denne lille super gokart, og har nu lagt en video op, så vi andre kan få et glimt af den Telsa-dreven gokart med 600 hestekræfter.





Holdet bag den elektriske gokart monterede Tesla Drive Unit omvendt, hvilket forbedrede håndteringen af køretøjet. Batterierne er placeret på venstre side, hvilket afbalancerer vægten af føreren på højre side.

Bortset fra en Tesla-motor indeholder gokarten også et 400 V LiPo-batteri, en EV-kontrolenhed og en dashboard-berøringsskærm. Butcher forklarer i videoen, at det tog tre uger at fremstille køretøjet.

“We’ve probably over-engineered it a little more than we needed to in the event that we end up doing normal track runs. It will spend most of its life racing in hill climbs, hence remove as much weight as we actually can,”

Alt i alt koster det omkring $ 100.000 at bygge Tesla-racerbilen, så du er sandsynligvis bedre stillet ved at smide pengene efter den billigere $ 40.000 Tesla Cybertruck.

CEO Elon Musk afslørede Tesla Cybertruck i november. Selvom ikke alle har reageret positivt på den futuristiske Cybertruck, er dens specifikationer bestemt imponerende for en elektrisk lastbil. Den har plads til op til seks personer, og er blandt andet udstyret med en luftkompressor, der giver en trækkapacitet på 6,3 ton, og en rækkevidde på 500 kilometer for topmodellen.





