AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-01-02 08:03:00

Product of the Year Konsolgadget: Razer Panthera Arcade Stick

Næste Product of the Year 2018 Award går til en niche-genre her på Tweak.dk redaktionen, da vi skal udnævne årets konsolgadet, og prisen er gået til Razer!

Selvom vi ikke tester mange dedikerede konsolgadgets i løbet af et år på tweak.dk, vil vi alligevel benytte lejligheden til at kåre det produkt målrettet konsoller, som vi har vurderet til at være vores konsol Product of the Year 2018. Efter mange og grundige overvejelser, er beslutningen faldet på Razer og deres Panthera Arcade Stick som årets produkt i kategorien konsol.

Læs vores test af Razer Panthera Arcade Stick HER

Tilbehør til Panthera Arcade Stick: 3 m USB kabel

Skruetrækker

Xtra greb til controlleren

Brugervejledning Specifikationer på Panther Arcade Stick: 10 tournament-grade Sanwa knapper

Sanwa joystick med ball top og bat top

One-touch adgang til opbevaring og modding

Vægt: 3400 gram, inklusive USB kabel

Dimensioner: 70 mm x 380 mm x 260 mm

Limited Edition Street Fighter 5 design

”Hvad kan Panthera der er så specielt, så den er værd at investere i? Den kan noget helt fundamentalt, som en normal controller aldrig har været i stand til… Først og fremmest, er der nogle fremragende knapper, som er originale Sanwa knapper, præcis som dem man kan finde på en ægte arkademaskine. De har en fysisk tilstedeværelse der kan noget taktilt, som en controller ikke kan… Det er fedt, og for undertegnede ryger jeg tilbage til ungdommen, med Mortal Kombat på ægte arkademaskiner.”

”Ser man på performance, så lever Panthera til fulde op til vores forventninger, uden synlig input lag når man spiller. Det er noget man sætter pris på!

Ergonomien med en controller som Panthera er helt perfekt, med god plads til begge hænder. Den venstre hånd varetager selvfølgelig joysticket, men den højre styrer de 10 knapper der er hurtig adgang til, inklusiv L3 og R3. Knapperne er placeret så de passer fint i hånden, når den ligger fladt på controlleren.”

”Gør den undertegnede god nok til at blive kompetetiv på kampspilareanaen? Desværre, men til gengæld giver den spillene en helt ny dimension af kontrol for en mindre dygtig spiller, og der er bare noget specielt over at sidde med en controller på skødet, og styre karaktererne med et gammeldags 8-vejs joystick. Det kan noget helt særligt, både i forhold til hvordan det lyder når man klikker på knapperne og drejer joysticket, men i den grad også i forhold til det taktile feedback der er ved de meget lækre Sanwa knapper, som Panthera er født med.

Panthera er en alsidig controller, hvor designet er tænkt ned i mindste detalje. Der er rig mulighed for modding, og masser af plads inde i controlleren. Valget af en direkte forbindelse via USB kabel er et must hvis man går så meget op i kampsportsspil at man købe ren arcade stick.”

Godt: Solid byggekvalitet

Kablet forbindelse

Sanwa knapper

Fedt design

Modding Score: 9 + Great Product award

Under testen endte Razer Panthera Arcade Stick med en score på 9 og en Great Product Award. I årets Product of the Year battle mellem de forskellige konsolgadgets bliver det så til et klokkeklart 10-tal og en Product of the Year Award.

I dag, den 30. december 2018, koster Razer Panther Arcade Stick lige omkring 2.799,00.- kroner.

Stort tillykke til Razer med et fremragende produkt og en Product of the Year award hos os på Tweak.dk.