AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2019-01-07 05:09:00

Razer: Raise the Level Cap

Nyt nyt nyt. Nyt år, nyt gaming gear fra Razer, der med pakken Raise the Level Cap, præsenterer deres bud på det komplette gamersæt. Der er tale om Razer BlackWidow Elite tastatur, Mamba Wireless mus & Kraken Tournament Edition headset. Læs med i dagens test for at få et godt bud på hvordan du kan starte 2019 med maksimal performance.

Raise the Level Cap. Sådan markedsfører Razer deres lidt specielle gamingsæt, bestående af Razer BlackWidow Elite tastatur, Mamba Wireless mus & Kraken Tournament Edition headset. Der er tale om en helt særlig pakke, som dog kan erhverves i løskøb. Vi sætter os i dag for at teste Razers bud på det ultimative gamersæt foran skærmen, nemlig mus, tastatur, headset og musemåtte. Og hvis computer og skærm allerede er på plads, er der kun det perifære udstyr tilbage at opgradere på. Og det gør Razer til UG.

Med i kassen følger der:

Razer BlackWidow Elite tastatur

Mamba Wireless mus

Kraken Tournament Edition headset

Det hele kommer i en meget eksklusiv indpakning, hvor coveret er en grøn plexiglas kasse, der ligger uden om beskyttede memoryfoam. Det ser kort sagt skidegodt ud. Man føler sig næsten som en actionhelt, der pakker våben ud af kasser i bagagerummet på en bil.

Der medfølger til gengæld ikke ekstraudstyr i form af keycaps til keyboard eller ekstra switches til musen. Der er heldigvis ikke en finger at sætte på hele pakken bortset fra dette, da den bare er klar til den seriøst gamer. Razer stiller an med al udstyret til skrivebordskrigeren, og det bliver ikke mere relevant end lige nu, hvor Astralis har formået at skabe historie inden for e-sportens verden, og CS:GO er blevet free to play.

Vi har selvfølgelig valgt at teste de produkterne i et samlet setup, men vi går dem i dagens test igennem enkeltvis, og runder af med en samlet konklusion.

Razer Synapse

I Razer Synapse, som er programmet alle Razers enheder kan styres gennem, inklusive deres Chroma RGB lys, får man oversigten over tilsluttede Razerenheder der er tilsluttet. Razer Synapse tillader programmering af knapper på henholdsvis BlackWidow tastaturet, samt Mamba musen, og gør det derudover muligt at konfigurere opsætningen af lyden i Kraken headsettet. Og selvfølgelig er det her muligt at opsætte personlige profiler, og sidst, men bestemt ikke mindst, at arbejde med udtrykket af Chroma belysningen i Razer produkterne.

Razer BlackWidow Elite

Specifikationer:

Razer™ Mechanical Switches

Holder til op til 80 millioner klik

Razer Chroma™ RGB med 16,8 millioner farvemuligheder

Ergonomisk håndledsstøtte

Multi-funktions drejehjul

Dedikerede Medietaster

USB 2.0 og audio pass through

Hybrid On-Board Memory and Cloud Storage – op til 5 profiler

Razer Synapse 3

Kabelføring under bunden

10 key roll-over anti-ghosting

Fuldt programmerbare knapper med on-the-fly makro recording

1000 Hz Ultrapolling

Instant Trigger Technology

Kort sagt, det er et BlackWidow tastatur. Du har hørt om det og måske prøvet et tidligere, og det leverer præcis som man forventer. Som Razer selv beskriver det, så er BlackWidow “the gold standard” inden for gaming keyboards. Alle ved hvad man taler om, hvis man siger BlackWidow. Der er ikke meget nyt ved det nye BlackWidow Elite tastatur. Og så alligevel. Der er kommet et nyt multifunktions drejehjul, som blandt andet kan bruges til at styre volumen. Ellers er det meste ved det gamle, som du kender det fra Razer.

I højre hjørne finder vi multimedieknapper, samt et genialt drejehjul til at styre volumen, og som samtidig fungerer som en klikbar knap til at mute lyden. Vender vi bunden i vejret, kan man se at Razer har tilføjet baner under tastaturet, hvori ledningen kan trækkes enten ud midt bagpå, eller til en af de to sider. På den ene side af tastaturet finder man desuden et USB-stik, samt mulighed for at tilslutte et headset via mini-jack.

Byggekvaliteten er som forventet høj, og bliver beskrevet af Razer selv som “military grade”. Om det er sandt vil jeg ikke bevæge mig ud i, men jeg tør godt lægge hovedet på blokken og stå inde for at det er et tastatur af høj kvalitet. Det er tungt, og der er valgt gode materialer. Det føles solidt, og knapperne reagerer prompte. Der er tale om Razers egne switches, som har et yderst tilfredsstillende klik og taktilt feedback. De er måske lidt til den larmende side, men de er yderst tilfredsstillende at bruge.

Og selvfølgelig medfølger der en håndledsstøtte, som der bør til et keyboard i toppen inden for mekaniske keyboards. Håndledsstøtten låser fast med magneter, som sidder foran keyboardet. Det fungerer fint, men i brug føles den desværre lidt mindre kraftig end det keyboard jeg bruger til daglig, hvorfor den ofte falder af, når jeg rykker rundt på brættet under intense gamingsessioner.

RGB lyset er som forventet, vanvittigt og alsidigt. Er du fan af RGB bølgen bliver du ikke skuffet.

Er du som jeg, lidt konservativ i forhold til RGB, er der heldigvis mulighed for at lave en opsætning til en enkelt farve, eller endda helt at slukke lyset. Det er let at gøre og konfigureres gennem Razer Synapse, sog kan selvfølgelig synkroniseres med andre Razer produkter, så det kommer til at se super sprødt ud.

Keyboardet kan rigtig meget, og det er altid en fornøjelse at bruge et tastatur af den kaliber, inklusive on-the-fly makro-taster og en medfølgende håndledsstøtte. Er du til RGB og et out-of-the-box mekanisk tastatur der bare virker, i meget høj kvalitet, så er BlackWidow Elite et af de keyboards der så absolut er anbefalelsesværdigt.

Pros:

God kvalitet

RGB

Komfort

Opsætning via Razer Synapse

Pris

Cons:

Håndledsstøtten hænger ikke supergodt fast

Razer Mamba Wireless mus:

Specifikationer:

Razer 5G Advanced Optical Sensor med 16,000 DPI

50 G acceleration

1000 Hz Ultrapolling

7 programmerbare Hyperesponse knapper

Razer™ Mechanical Mouse Switches med op til 50 millioner klik livscyklus

Gaming-grade tactile scroll hjul

Ergonomisk højre-håndet design

Razer Chroma™ med 16,8 millioner muligheder

Hybrid On-Board Memory og Cloud Storage

Størrelse: 125,7 mm X 70,0 mm X 43,2 mm

Vægt: 106 g

Kabellængde: 2,1 m

Trådløs USB adapter

Hvis du i forvejen er bekendt med Mamba fra Razer, byder Mamba Wireless ikke på mange overraskelser. Der er stadig tale om den velkendte ergonomiske form, som er tilpasset skrivebordskrigeren der er højrehåndet. Farveskemaet er sort, vanen tro, med enkle elementer af RGB igennem designet, i scrollhjulet og Razerlogoet i håndfladen. Mamba Wireless har et batteri der holder til op til 50 timers brug, og den tager 3-4 timer at lade helt op fra 0%.



Der er i alt syv knapper på Mamba Wireless, som er fuldt programmerbare via Razer Synapse. Bagved scrollhjulet er der to knapper, som styrer DPI hastighederne på musen. Scrollhjulet foran disse knapper har en god størrelse, og virker umiddelbart som om at det har en rigtig god rulle og klik modstand. Mit eneste ønske her, var at man også kunne klikke sidelæns med scrollhjulet.

Formen på Mamba Wireless indbyder til personer der er højrehåndet, og den er optimeret for at give den bedst mulige komfort. Og den opgave udfører den til UG. Og selvom Mamba er trådløs, er der dog stadig mulighed for at tilslutte et kabel under hjulet, hvis det ønskes, og det er ligeledes en nødvendighed når musen skal oplades fra tid til anden. Betragter vi Mamba Wireless bagfra, er der et Razer logo i håndfladen på musen, som naturligvis har indbygget Chroma RGB lys, ligesom der også er i scrollhjulet.

På venstre side af Mamba Wireless er der to knapper. På begge sider af Razer Mamba Wireless er der et stort område med gummi, som sikrer et godt greb på musen. Mamba Wireless er fremstillet udelukkende i plastik, men byggekvaliteten er rigtig god, og musen har en god tyngde på bordet, så den er præcis og hurtig i brug. I bunden af musen er Razers egen high end optiske 5G sensor der er i stand til at køre med helt op til 16.000 DPI.

Formen på Mamba Wireless er ergonomisk, således at hånden hviler naturligt på musen, mens tommelfingeren kan ligge langs musens venstre side, i fordybningen der er beklædt med gummi. Mamba er for undertegnede en mus med et claw grip, hvor hånden griber rundt om musen. Placeringen af knapperne på venstre side af musen virker meget naturlig, og giver mulighed for at tilføje et par extra funktioner til dig der har brug for det extra es i ærmet, som at kaste granater uden at skulle finde knappen på keyboardet, eller skifte til dem manuelt inden du kaster med musen.

Knapperne på Mambaer Razers egne mekaniske kontakter, med en levetid på op til 50 millioner klik. Knapperne har et tilfredsstillende klik, og man kan tydeligt mærke når man bruger musen. Scrollhjulet er dejligt i brug, med en god modstand, så den ikke bare ruller derudaf. Dog har det ikke sidescroll, hvilket jeg personligt savner.

Pros:

Lang batterilevetid

Trådløs

God ergonomi

God vægt

Superb ydelse

Razer Chroma lys

Kan bruges kablet

Cons:

Begrænset Chroma belysning

Ingen sidevejs scroll på scrollhjulet

Razer Kraken Tournament Edition

Specifikationer:

Frekvensgang: 12 Hz – 28 kHz

Impedans: 32 Ω @ 1 kHz

Sensitivitet (@1 kHz): 109 ± 3 dB

Input power: 30 mW (Max)

Drivers: 50 mm, Neodymium magneter

Connection type: Analog 3.5 mm

Kabel: 1,3 m.

Vægt: 322 g

Design: full-ear med cooling gel

Mikrofon

Frekvensgang: 100 Hz – 10 kHz

Impedans: 32 Ω @ 1 kHz

Signal-to-noise ratio: > 60 dB

Sensitivitet (@1 kHz): -42 ± 3 dB

Pick-up pattern: Unidirectional ECM boom

In-line control

Analog volume control hjul

Mikrofon quick mute

Razer Kraken Tournament Edition er et headset der kombinerer det bedste af hvad Razer har at byde på inden for audio, med et velkendt og raffineret design, og god lyd, specielt prisskiltet taget i betragtning.

Kraken Tournament Edition minder på alle måder om tidligere tiders Kraken headset, men vanen tro, arbejder Razer videre på de små ting der forbedrer lyden, mens de bibeholder det kendte design i serien. Der er derfor tale om et par store ørekopper med et Razerlogo på siden, og denne gang med en blanding af stof og kølende gel i ørepuderne, samt store 50 mm drivere som leverer lydbilledet.

Headsettet kommer både i klassisk sort, men også i den velkendte neongrønne Razerfarve. Om du er til det ene eller andet kommer nok an på alderen, men da dagens tema har haft sort som omdrejningspunkt, er der selvfølgelig også tale om et headset i et sort farveskema.

Headsettet kan tilsluttes enten via mnijack til computer, smartphone, PlayStation 4 controller, eller via den medfølgende USB forstærker, der også muliggør THX lyd. Der er desuden mulighed for at styre ingame audio og voiceaudio seperat på forstærkeren, uden at skulle tilgå lydopsætning i Windows. Det er let, og en fantastisk feature, når man sidder og kæmper om Chicken Dinner eler Victory Royale.

I den venstre ørekop, er den udtrækkelige mikrofon, som vi efterhånden er blevet vant til i Razers headset. På kablet under venstre ørekop findes der et mindre kontrolpanel, der har de mest nødvendige muligheder, nemlig et volumen skruehjul, samt mulighed for at mute mikrofonen.

Forstærkeren man kobler Kraken headsettet til, er der hvor Razer har fornyet sig, og sikret at man får fuld valuta for pengene. Med forstærkeren koblet på, får man virkelig god lyd for pengene. I hvert fald når man spiller på en PC. Man kan stadig koble det til en konsol eller et smartdevice, men så skal det foregå gennem minijack stikket, og det koster desværre lidt på lyden.

På selve forstærkeren er der to knapper til at styre lydstyrken, ligesom der også her er en knap til at mute mikrofonen. På den ene side er der en knap der styrer bassen, og på den anden side kan man styre balancen mellem game audio og voice audio. Og så er der selvfølgelig knappen der gør Kraken tournament editon rigtig interessant, muligheden for at aktivere THX. Under bunden er der et lag af selvklæbende materiale, så man kan montere forstærkeren hvor som helst, og reducere ledningsrod så meget som muligt.

Headsettet er stadig kendetegnet ved det Razer så ofte er mestre i, nemlig at lave et meget let headset, størrelsen taget i betragtning. Det er et let headset, som sidder rigtig godt på hovedet, og det klemmer ikke på hovedet eller ørerne. Det er let at justere, ved at trække i ørekopperne, som kan justeres på metalbøjlen som headsetet er bygget op om.

Med memoryfoam og en kølende gel i ørepuderne, er komforten bedre end nogensinde, og der er derfor minimal sveddannelse ved ørerne, og masser af luft. Også i lange gamingsessioner.

THX Spatial Audio funktionen lyder formidabel, og er en klar fordel når du spiller for eksempel online FPS, som et at de snart utallige Battle Royale spil der efterhånden findes. Det giver lydene i spil et betragteligt løft, og gør det muligt at høre når der kommer skridt rundt om dig, og gør det bare generelt til en mere fornøjelig affære med brag, eksplosioner og øger fordybelsen i spillet Er du mere til traditionel stereolyd, klikker du blot på THX knappen igen, og så skifter man tilbage.

Mikrofonen er som forventet, og har du prøvet tidligere Kraken headset, ved du hvad du kan forvente. Man kan klart igennem, og mikrofonen er let at fjerne igen, hvis man ikke ønsker at gøre brug af den.

Man kan selvfølgelig også lave sin egen personlige opsætning i Razer Synapse, men for Kraken headsettet er vi begrænset til lyd og personlige profiler, da der ikke er Chroma belysning. Og det er faktisk helt ok, da du ikke selv har mulighed for at se på det.

Kraken Tournament Edition er det headset vi har set fra Razer de sidste par år, med de største forbedringer. Det har ikke så meget med designet at gøre, selvom der dog er små ændringer, men mere hvordan Razer har flyttet fokus til at handle om lyden, og ikke bare det at se godt ud og have et godkendt lydbillede. Den lille forstærker gør hele forskellen, mellem et generisk Razer headset, og et headset der leverer lyd der ikke går på kompromis med prisen.

Pros:

Fantastisk lyd

THX

Klassisk Razer design

Pris

Forstærker

Komfort

Kan bruges både til PC og konsol

Innovativt design med gel i ørepuderne

Nem opsætning i Razer Synapse

Cons:

Intet nævneværdigt

Pris:

Vi har været forbi PriceRunner.dk for at indhente en dagsaktuel pris, og prisen for det komplette gamersæt løber op i knap 2300,00.- DKK inklusive fragt. De forskellige dele går individuelt for følgende. Razer BlackWidow kan købes for 899,00.- DKK inklusive fragt. Razer Mamba Wireless kan købes for 799,00.- DKK inklusive fragt. Razer Kraken Tournament Edition kan købes for 628,00.- DKK inklusive fragt. Om det er prisen værd, er selvfølgelig op til den enkelte, men det er svært ikke at gnide sig i hænderne over den lækre kombination af udstyr til skrivebordskrigeren. Klik på banneret herunder, for at komme til Razers hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om deres produkter.

Konklusion:

Raise the Level Cap. Hæv dit niveau. Det er lige netop hvad du kan med Razers eget bud på det perfekte setup på skrivebordet. Med BlackWidow Elite, Mamba Wireless og Kraken Tournament Edition, har du gjort dit, for at sikre dig de bedste forudsætninger i og uden for de digitale slagmarker. Ser vi på de tre dele hver for sig, har den positive overraskelse helt klart været den suveræne lyd ved Kraken TE headsettet, takket være den medfølgende forstærker. Det leverer et lydbillede, som er prisen langt overlegen, takket være THX audio.

Mamba Wireless er ikke en stabil nyfortolkning af Mamba musen, som er helt perfekt for dem med mindre hænder, eller dem der foretrækker et clawgrip. Den fungerer fremragende med eller uden synlig input lag, hvad enten den er trådløs, eller koblet til PC med kabel. Sidst, men bestemt ikke mindst, er der det fremragende og velkendte BlackWidow keyboard, som i Elite versionen ikke bliver mindre præcis. Det er et fantastisk keyboard, med ergonomi i førersædet og lækre switches, der gør det til en fornøjelse at game.

Med Raise the Level Cap, har Razer givet os deres bud på et skrivebordssetup, og det er svært at finde nogen klagepunkter, da alle tre produkter hver for sig er fremragende, men også sammen spiller så godt sammen, at man giver sig selv de bedste forudsætninger for at hæve eget niveau.

Vi sender Razer ud af døren med stor ros for lækker indpakning og udførelse af sættet til gameren der har næsten alt. Razer får en karakter på 10/10 og en Safe buy award, for et komplet sæt, hvor de enkelte dele måske ikke kommer helt op og ringe, men samlet set er det et perfekt setup der spiller sammen. Det er lækkert at se, og mere af det i fremtiden tak. Også fra andre producenter end Razer.