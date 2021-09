De bedste grafikkort til 4K Gaming

4K gaming er ikke helt slået igennem endnu. Men er du opsat på at spille i 4K opløsning, har du dog brug for toppen af poppen på grafikkortsmarkedet, hvis ikke to af slagsen. Vi har lavet en opsamling på, hvad du skal jagte, hvis målet er at spille computerspil i 4K opløsning.

Takket være streaming service som Netflix, Amazon Prime og endda YouTube, bliver det langsomt nemmere at finde 4K (også kaldet "Ultra HD") videoindhold. Film i Ultra HD format giver en lækker fordybelse, og mens udvalget inden for filmens verden bliver mere udbredt, skal man stadig lede længe for at finde banebrydende pc-spil i 4K.

Kun de nyeste konsoller - Sony PlayStation 4 Pro og Microsoft Xbox One X – sender spil ud over rampen i 4K. Kigger vi i retning af PC-segmentet og splinternye AAA-spil afviklet i 4K med de bedst tænkelige grafik-settings, har du brug for en stationær pc udstyret med et meget potent grafikkort - især hvis du vil have eye candy i spillet. Og glem så ikke lige dertilhørende 4K skærm, som er i stand til at komplimentere resten af dit setup for bedst tænkelige outcome.



4K gaming: Hvad skal du bruge?

For at opnå tilfredsstillende og flydende framerates i 4K opløsning på en pc (3.840 x 2.160 pixels) i de mest krævende spil på markedet, kommer du ikke uden om, at skulle sende dine surt tjente penge efter de mest brutale grafikkort markedet tilbyder.

Indtil NVIDIA lancerer deres kommende RTX 30XX serie, og AMD løfter sløret for Big Navi, så går vores anbefalinger på nuværende tidspunkt i retning af GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, Nvidia GeForce RTX 2080 Founders Edition og GeForce RTX 2080 Super. Disse modeller kommer i et hav af udgaver fra diverse AiB’er såsom ASUS, EVGA eller Zotac, som sammenlignet med Founders Edition, har fået fuld fokus på AiB’erne på hurtigere frekvenser samt køleløsninger med det formål, at kunne sende mere performance ud over rampen. Noget du vil nyde godt af, når 4K gaming er i tankerne.

Fra AMD-lejren finder vi AMD's Radeon RX Vega 64, Radeon VII og AMD’s seneste tilføjelse til familien, Radeon RX 5700 XT. Alt i alt ganske tilfredsstillende grafikkort til gaming, men som kommer en smule til kort sammenlignet med Nvidia’s RTX 2080 og RTX 2080 Ti (Super).

AMD Radeon VII

NVIDIA GeForce RTX



Gældende for begge producenter er dog, at de vil dræne dit hardwarebudget.

Fokuserer vi i denne artikel på bedst tænke setup baseret på gaming i 4K opløsning, så er det bedste bud på nuværende marked GeForce RTX 2080 Ti for at komme på 4K @ 60 FPS eller over.

Alternativt kan du overveje to GeForce RTX 2080 grafikkort og bruge dem i NVLink konfiguration. Vigtigt er dog at notere sig, at meget få spil rent faktisk understøtter dual-gpu konfigurationer, når nye spil frigives, og nogle spil vil aldrig understøtte det. Derfor bør du undersøge dette ført inden du går efter to grafikkort til 4K gaming.

GeForce RTX 2080 Super vil ligeledes være et godt valg som et standalone grafikkort til 3.840 x 2.160 gaming.

Når snakken omhandler Nvidia, kommer vi heller ikke uden om Nvidia TITAN. Nvidia TITAN er uden sammenligning de bedst performanende grafikkort på markedet, som akkompagneres med markedets højeste grafikkortpriser. På trods af performance i topklasse, vil vi ikke anbefale køb af Nvidia TITAN udelukkende for at kunne game i 4K opløsning. Prisen er simpelthen for høj (20.000+ kroner).

Disse grafikkort er udviklet til meget mere end blot spil, hvor Nvidia TITAN oftere bruges i kreative områder, såsom 4K og 8K videoredigering, 3D-rendering eller 3D-modellering, og de er ofte ikke optimerede til at kunne håndtere toptitler på samme niveau som de spilorienterede GeForce RTX 2080 Ti grafikkort.

Selvom Titan RTX teknisk set kunne trække 4K frames i spil, vil vores anbefaling ikke går i retning af markedets absolut vildeste grafikkort.



4K gaming på budget

Hvis dit budget ikke helt kan bære prisen på GeForce RTX 2080 Ti (8500-15.000 kroner afhængig af model), kan du finde nogle billigere grafikkort, der kan håndtere 4K spil ved lavere settings. Du får ikke det absolut bedste visuelle billede, men 4K-spil er teknisk set opnåeligt.

Stilles du tilfreds med lavere visuel kvalitet, men stadig ønsker at opnå den pixeltætte eye candy i spil, der kører på 3.840 med 2.160, er AMD Radeon RX 5700 XT, Nvidia GeForce RTX 2070 Super og GeForce RTX 2060 Super vejen du skal gå.

Powercolor red dragon radeon rx 5700





Her handler det basalt set om at gå på kompromis.

GeForce RTX 2070 Super grafikkortene har en startpris omkring 4000 kroner, hvilket udfordrer grafikkort som det ældre GeForce GTX 1080 Ti på ydeevne. RTX 2070 Super vil endda slå AMD Radeon VII, eller i det mindste battle med det, i nogle spil.

Samlet set anbefaler vi ikke, at gå for meget på kompromis med prisen under 4000 kroner skiltet, hvis du forsøger at hoppe på spil i 4K segmentet.

En af de største bekymringer, som enhver omkostningsbevidst pc-spiller skal have, når man vælger ny hardware, er, hvor ”fremtidssikkert” et grafikkort er. 4K er noget vi løbende vil se mere til med lancering af kommende spil. Derfor understreger vi, at du ikke må gå for meget på kompromis med prisen og handle FOR billigt, da du ellers ender med at skulle for hurtigt ud.

Bortset fra måling af rå ydeevne, skal du huske et par andre faktorer, når du handler et potent 4K kompatibelt grafikkort.



Hvilken skærm skal du vælge til 4K gaming?

Hvis du vælger en 4K-skærm med en DisplayPort 1.4 indgang (som har båndbredden til at levere 4K indhold ved 144Hz, eller op til 144 billeder i sekundet), vil ethvert af nuværende generation grafikkort i vores anbefaling tjene formålet. Vil du derimod bruge et 4K TV som en storskærm til gaming, vil du sandsynligvis tænke brugen af HDMI 2.0 ind.

Hvorfor? De fleste 4K TV mangler DisplayPort stikket.

Dette låser dig fra at bruge HDMI og dermed til 4K ved 60Hz. Dette betyder faktisk ikke så meget uden for Nvidia BFGD (forkortelse af "Big Format Gaming Display") skærmområdet, der kører 4K på op til 120Hz. Selvom dette er spilafhængigt, vil ingen GPU på nuværende marked, være i stand til skubbe AAA-spil ved maksimale indstillinger i 4K meget over 60 frames i sekundet.



Læs også vores:

Valg af gaming skærm





Ud over fjernsyn har gaming skærme dog set mere udvikling i de sidste to år end praktisk taget hele årtiet inden. 4K skærme med høj refresh rate (dvs. over 60Hz) er nu en mulighed og fås fra flere producenter på markedet.

I handlen finder vi blandt andet Asus ROG Swift PG27UQ, der kan øges så højt som 144Hz under specifikke forhold. Vi siger "specifikt", fordi kablet, der bærer signalet til skærmen (DisplayPort 1.4 og HDMI 2.1), kun er i stand til at levere et fuldt 4: 4: 4 signal op til 120Hz. For at komme til den hellige gral på 144Hz bruger monitorproducenter en løsning, der kaldes "chroma subsampling", hvilket bringer farvepaletten ned til 4: 2: 2. Det er fint til film og visse 3D-spil, men det kan ødelægge områder som tekst eller grafiske elementer, der er gengivet i OS.

Høj dynamisk rækkevidde (HDR). Lækkert, når det implementeres korrekt, og mange nye spil (såvel som et katalog over ældre spil) understøtter det. Du findes mange 4K HDR gamer skærme på markedet, og de fleste er kommet langt nok ned i pris til at gøre dem konkurrencedygtige med deres non-HDR-modstykker.

Alle de nuværende GeForce- og Radeon grafikkort understøtter det.



Hvor meget videohukommelse er nødvendigt?

Et andet område du skal have med i overvejelsen, når du handler efter et 4K Ready grafikkort, er mængden af dedikeret videohukommelse på grafikkortet. 4 GB hukommelse basalt set nok, hvis du spiller ved 1080p eller derunder, men når du træder ind på 4K scenen, skal et grafikkort håndtere meget mere data.

For at holde dine spillesessioner så flydende som muligt med høje setting, skal du have et kort med mindst 6 GB hukommelse. Et kort med 8 GB GDDR6 eller mere er et bedre valg, især hvis du er den type, der kan lide at downloade spilmods og / eller højopløsningsstrukturpakker, som undertiden specifikt er udviklet for at levere bedre visuals i spil via high-end grafikkort, der har ekstra hukommelseskapacitet med i bagagen.

RTX 2080 Ti, der er toppen af kransekagen, leveres med 11 GB indbygget GDDR6 hukommelse, der er i stand til at skubbe imponerede 616 GB pr. sekund over en 352-bit hukommelsesbus. AMD Radeon VII kommer med 16 GB HBM2 hukommelse, hvilket er en velsignelse på denne front.

Den gyldne mellemvej mellem pris og performance er alt omkring 6 GB niveauet i 4K spil. Ligeledes vil du komme langt med tilpasning af settings for at trimme mod bedst tænke outcome.



DLSS: Nvidia’s es i ærmet

DLSS, eller "deep learning super sampling", er en ny teknologi udviklet af Nvidia til brug i deres seneste serie RTX-kort. Teknologien, der bruger en AI-arkitektur til at strømline processen med anti-aliasing, tilbyder betydelige ydeevneforbedringer i forhold til ikke-DLSS-resultater.

Tests viser, at DLSS giver et markant løft i gaming. ”Spil” vil virkede mere flydende og visuelt fremstår bedre. I skrivende stund, er det et begrænset antal spil der kan udnytte DLSS. Derfor sætter vi spil citationstegn.

En ny version, DLSS 2.0, introduceret i foråret 2020 lanceret med understøttelse til udvalgte spil, giver integrationen mod spiludviklere lettere vilkår for at implementere DLSS 2.0 i kommende spil.



De fysiske rammer og strømkrav

Skal dit nye grafikkort monteres i et fulltower, skal du sandsynligvis ikke bekymre dig om pladsmangel. Men de fysiske rammer skal du sikre dig, inden du sender dankortet på overarbejde.

High end 4K kompatible grafikkort, kræver ofte tre slots (to mindst) på bundkortet og kan snige sig tæt på 30 cm i længden, hvilket betyder, at de fleste MicroATX kabinetter ikke egner sig til disse kort.

Det samme kan faktisk gøre sig gældende for midsize ATX kabinetter. Sørg derfor at få styr på dimensionerne på grafikkortet inden du handler, og det samme gør sig gældende for kabinettet.

Med hensyn til strømkravene. Hvis dit eksisterende system allerede har et high-end grafikkort installeret, vil du sikkert ikke støde på problemer forbundet med NOK strøm, men kontroller den anbefalede minimale strømforsyningseffekt for det 4K grafikkort, du overvejer. Generelt burde en 600 watt strømforsyning være nok, men vælger du Radeon VII, som stiller krav om 300 watt, så kommer en 600 watt strømforsyning nemt til kort. Her vil du så også ende med at skulle opgradere strømforsyningen.

Mange af de nyeste kort kræver også to strømforsyningsledninger (seks- eller otte-polet, sandsynligvis en kombination af begge) fra din PSU, så sørg for at have den rigtige kabling på plads eller adaptere til rådighed.



Valg af grafikkort til 4K – vores anbefalinger

Gennem vores mange tests af grafikkort, som befinder sig inden for 4K kompatible grafikkort, vil nedenstående grafikkort være vores anbefaling: ("Turing" og AMD's "Polaris" og "Navi")

- AMD Radeon RX 5700 XT - Læs testen HER

- AMD Radeon VII - Læs testen HER

- AMD Radeon RX Vega 64 - Læs testen HER

- Nvidia GeForce RTX 2080 Super - Læs testen HER

- Nvidia GeForce RTX 2080 Founders Edition

- Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition (Xtreme edition) - Læs testen HER

Disse grafikkort kommer naturligvis i et hav af forskellige udgaver, som afspejles i pris, design og performance.