AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-07-19 11:45

MSI RTX 2070 SUPER Gaming X Trio

Nvidia har netop lanceret deres SUPER kort som er en refresh af deres Turing arkitektur. Vi har taget et kig på RTX 2070 SUPER Gaming X Trio fra MSI og ser om det kan leve op til navnet.





Både AMD og Nvidia har stået på hinandens tæer for at give os nye grafikkort den seneste tid. I dag skal vi se på et af de seneste bud fra Nvidia i en partner version fra MSI og det er deres RTX 2070 SUPER i deres Gaming X Trio version.

SUPER-kortene fra Nvidia er ikke ny teknologi som sådan, men en finpudsning af deres Turing-arkitektur. De har arbejdet med Turing i et godt stykke tid nu, og det har givet dem muligheden for at forbedre en række parametre.

Resultatet er SUPER-kortene, som i første omgang kommer i en RTX 2060 SUPER og en RTX 2070 SUPER, som er den version vi skal se nærmere på i dag. Senere på året kommer der også et RTX 2080 SUPER-kort.

Det nye RTX 2070 SUPER-kort er som sagt en opdatering til det eksisterende, og minder på mange måder om det eksisterende RTX 2080-kort. Det er ikke tilfældigt, for på rigtigt mange måder, så ER det et RTX 2080-kort bare en anelse nedtrimmet.

RTX 2070 SUPER er baseret på TU104-chippen i modsætning til den oprindelige RTX 2070, som var på TU106. TU104 er den samme Turing-chip som vi finder i RTX 2080-kortene.

Vi får 2560 CUDA Cores imod de 2304 på den oprindelige RTX 2070. Til sammenligning så kommer et RTX 2080-kort med 2944 CUDA Cores, så der er skåret lidt væk. Ellers er det den samme konfiguration med otte GB GDDR6 RAM på en 256 bits memory bus. Det samme som på det oprindelige RTX 2070 og forøvrigt også RTX 2080.

Nvidias standard clock-hastighed for RTX 2070 SUPER er angivet til 1770 MHz, men på MSI's Gaming X Trio-version her har de givet os lidt mere med en annonceret boost clock på 1800 MHz.

Tager vi et kig på selve kortet, så vækker det helt klart minder fra min anmeldelse sidste år af MSI's RTX 2080 Gaming X Trio. MSI har ikke lavet om på deres kort-design, og vi får det samme design på det nye kort. Kortet er holdt i ret diskrete grå og sorte farver, som vi har set det seneste stykke tid fra MSI på deres high-end-kort.

Den samme lækre backplate i børstet aluminium er her stadig, og for dem, der gerne vil have farver og lys på tingene, så er der også masser af RGB-LED-lys både på siden af kortet omkring MSI-logoet og omkring blæserne.

Kortet køles af MSI's massive TRIO køler med, ikke overraskende, tre af deres Torx 3.0 blæsere og de køler den ret store køleblok, som er på kortet med ikke mindre end syv heatpipes. Det kræver du har plads til en to-slots-køler i dit system, og kortet har en samlet længde på lige under 33 cm og en kampvægt på 1522 gram.

Sikkert af samme årsag får man i pakken også en støtte til kortet, som kan monteres under kortet hvis man synes det har brug for ekstra støtte.

Kortet har to otte-pins-stik til strømmen og er angivet med et strømforbrug på 215 watt. Af tilslutninger får vi tre DisplayPort 1,4 og en enkelt HDMI 2.0b.

Prisen for det nye kort lander pt. lige omkring 4700 kr., hvilket er 300-400 kr. mere end man pt. skal betale for vanilje-udgaven af RTX 2070. Det er dog omkring 1700 kr. billigere end MSI's RTX 2080 Gaming X Trio, som det jo ellers til forveksling ligner.

Det bliver altså spændende at se hvordan ydelsen lander, når nu priserne ser ud til at være til SUPER-kortets fordel.

Benchmarks

Under load boostede kortet i mine test til 1965 MHz, så altså et godt stykke over de 1800 MHz, som MSI lovede. Altid en lækker bonus takket være Nvidias GPU Boost.

I mine sammenligninger har jeg inddraget et par kort som selvfølgeligt inkluderer det normale RTX 2070-kort, så vi kan sammenligne direkte der. Desværre havde jeg ikke adgang til et RTX 2080-kort, så jeg kunne lave opdaterede benchmarks der og sammenligne med trinnet over RTX 2070 Super-kortet.

I stedet for har jeg testet med et GTX 1080Ti-kort, som er det nærmeste jeg havde mulighed for, og som langt hen ad vejen matcher et RTX 2080-kort ret tæt.

MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio er testet med:

ASRock Z390 Phanton Gaming 7

http://bit.ly/gaming7_tweak

Intel i7 8700K

http://bit.ly/8700k_tweak

16 GB Corsair Vengeance RGB Pro

http://bit.ly/vengeance_rgb_tweak

SeaSonic Prime Gold 1300W

http://bit.ly/prime1300w_tweak

Sandisk Ultra II SSD

http://bit.ly/tweak_sandisk

Hvis vi starter med de syntetiske benchmarks, så starter vi med Time Spy. Her kan vi se at RTX 2070 Super-kortet kommer ind godt i front af de andre kort. Her vinder Super-kortet formodentligt på sin nye opdaterede RAM konfiguration, som betyder en del i Time Spy testen. Så altså en god start til RTX 2070 Super.

Næste test er Fire Strike Ultra, som er lidt ældre. Her lander vi med et lidt anderledes resultat. Vi kan se en klar forbedring over det normale RTX 2070-kort, men Super-versionen når altså ikke helt op på 1080 Ti's niveau.

Sidste syntetiske test er Superposition. Her kan vi igen se nogenlunde den samme fordel som i Fire Strike. Et godt spring til Super-kortet over den normale version, men stadig ikke helt nok til at indhente det større kort, også selv om det er fra Nvidias tidligere generation.

Første spil er Assasin's Creed Odyssey, som er en af dem, der trækker tænder ud. RTX 2070 Super-kortet her klarer dog opgaven rigtigt godt med solide resultater lige på eller over 60 FPS i både Full HD og 1440p.

Ikke overraskende er 4K-opløsningen mere end hvad kortet kan klare.

Tager vi en sammenligning så ligger resultaterne ret tæt, men trods alt med en sejr til Super-kortet. Det er dog med en ret lille margen ned til det normale RTX 2070-kort i sammenligningen her.

Call of Duty Black Ops er næste spil, og det er noget mere tilgivende i sine krav til grafikkortene. Her er High Framerate gaming ikke noget problem ved både Full HD og 1440p. Tingene bliver dog igen en anelse for tunge ved 4K, men det er også forventeligt på det her trin på stigen.

Sammenligner vi med de andre kort, kan vi se at Super-kortet godt nok er en anelse foran sin knap så Super lillebror, men afstanden er ikke stor. Det er så lidt at det sikkert vil være svært at mærke i praksis.

Deus Ex Mankind Divided ligner en gentagelse igen med solid ydelse ved Full HD og 1440p, men igen et kort der taber pusten ved 4K, som er for stor en mundfuld.

I sammenligningen fordeler kortene sig igen efter den skabelon som før. Vi kan se en tydelig fremgang over det almindelige 2070 kort, og kommer utroligt tæt på ydelse svarende til et RTX 2080. Så et spring, der godt kan mærkes her.

Far Cry 5 giver igen rigtig gode resultater til 2070 Super-kortet, og her begynder vi også at nærme os 60 FPS selv i 4K. Så tæt på er det spilbart og specielt, hvis man tilpasser indstillingerne en smule, vil man let kunne kommer over 60 FPS i 4K.

Sammenligner vi kan vi se, at Far Cry er et spil der lukker afstanden imellem kortene. De tre øverste kort i sammenligningen her ligger stort set side om side. Det er mest udpræget i Full HD og spredningen bliver lidt større ved de højere opløsninger.

Shadow of the Tomb Raider resultaterne ligner på mange måder Far Cry. Her er vi super godt med i Full HD og meget tæt på de 60 FPS selv i 4K. Tilpasning af indstillinger ville sagtens kunne indhente resten i 4K, hvis man vil runde de 60 FPS der også.

I sammenligningen er der lidt større spredning på her, og vi kan se at 2070 Super igen er MEGET tæt på at indhente sin storebror. Springet til vanilje-versionen af 2070 er også lidt større her, så der er værdi at hente.

Med The Witcher 3 kan jeg igen gentage mig selv og fremvise resultater, der er solide ved Full HD og 1440p og super tæt på 60 FPS i 4K. Så ingen overraskelser med det spil sammenlignet med de sidste par resultater.

I sammenligningen er fordelingen lidt bredere, og vi er ikke helt så tæt på at indhente GTX 1080 Ti-kortet der er stand in for RTX 2080-kortet her. Hvis man sigter efter Full HD eller 1440p, er der gode forbedringer at hente over det normale 2070-kort.

Sidste spil, og unægteligt det letteste i vores testgruppe, er Overwatch. Det er i den grad egnet til High Refresh gaming ved alle testede opløsninger, så forventeligt ikke de store problemer her.

I sammenligningen kan vi se at der ikke er meget ide i de store kort, hvis man primært sigter efter spil som Overwatch, med mindre man vil spille ved 4K, og er en af de få der har en High Refresh skræm til det. Ved Full HD er de fleste kort tæt på de maksimale 300 FPS. Selvom spredningen ser lidt større ud ved 1440p, så vil jeg påstå det er MEGET svært og måske endda umuligt at se forskel på 200 og 240 FPS.

Der er ingen tvivl om, at der er noget at vinde med det nye RTX 2070 Super sammenlignet med det tidligere non-super kort. Specielt når prisen, hvis vi sammenligner MSI's udgaver af kortene, kun er omkring 300-400 kr. højere.

En ting der får RTX 2070 SUPER-kortet til at stå endnu bedre er dog når man ser på ydelsen. Den er meget tæt på at ramme ydelsen på et RTX 2080-kort, som trods alt er 1700 kr. dyrere, som priserne ligger lige nu, hvis vi sammenligner med MSI's tilsvarende RTX 2080-version.

Hvis man vil have ydelse omkring det her niveau, så er der i min bog ingen grund til at kigge i retningen af et RTX 2080-kort længere. Den plads indtager et kort som det her nu rigtigt fint med en meget bedre pris og kun et minimalt tab i ydelse.

MSI's Gaming X Trio-version klarer også opgaven med et lækkert look, rigtig god køling som også kan veksles til et stort set lydløst kort. De ting gør altså RTX 2070 Super Gaming X Trio til et rigtig solidt grafikkort til gaming ved Full HD og 1440p.

Hvis man vil op til et RTX 2080 kort, så skal det selvfølgeligt også nævnes at der findes billigere versioner derude, som kan fås noget billigere end Gaming X Trio-versionen fra MSI. MSI's egen RTX 2080 Ventus kan fx lige nu findes for omkring 5.100 kr., og så kan man få den lidt bedre ydelse for 400 kr. mere.

Hvis jeg skulle vælge ville jeg dog nok stadig tage RTX 2070 Super Gaming X Trio-kortet, da jeg synes der er mere værdi at hente her med den større og bedre køler, som i bytte giver et meget støjsvagt kort. Det er dog selvfølgeligt lidt en smagssag om den slags betyder noget for én.





Konklusion:

MSI RTX 2070 SUPER Gaming X Trio er en solid opgradering til MSIs serie af grafikkort. Ydelsen bider de større kort i hælene for en betydeligt bedre pris. MSIs RTX 2080 Gaming X Trio koster omkring 1700 kr. mere men giver kun en anelse bedre ydelse end RTX 2070 SUPER versionen.

Hvis man ser på de billige versioner af RTX 2080 kortene, så kan de findes til kun omkring 400-600 kr. mere end RTX 2070 SUPER kortet her, men så det som sagt med en mere skrabet køler og materialevalg. Vi lander med MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award, for et kort der giver rigtig god værdi for pengene, og formår at gøre det stilfuldt og stille på samme tid.

Godt:

- Lækkert design og super god byggekvalitet

- God ydelse tæt på RTX 2080 kortene

- Stort set lydløs selv under belastning

Skidt:

- Prisen er kun lidt billigere end de billigste RTX 2080 kort på markedet.