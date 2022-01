ROG Delta: Test

Vi har været så heldige at få et lille sæt fra ASUS i deres ROG serie til test. I denne omgang skal vi kigge på et headset som kommer med ROG logo, RGB også er det med kabel. Det er headsettet som gør du kun behøver ét headset til alle dine enheder, om det er computeren, konsol eller telefonen. Men sørger det også for at gøre dig bedre til dit FPS spil? Vi tager et nærmere kig på ROG Delta fra ASUS i denne test.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne.

Specifikationer på ROG Delta

Kablet over-ear gamer headset Frekvensgang: 20 – 40.000 Hz

On Ear Cup Drivers: 50mm

Neodymium magnet Lydkontrol på headset: Mic mute, lydstyrke

USB-C og USB-A Hi-Fi DAC: ESS 9218

ESS 9218 Kanaler: Stereo og Virtuel 7.1

387 gram Support for følgende: PC, MAC, Playstation 4 og 5

Rundt om ROG Delta

ROG Delta kommer i en sort æske med rødkant i bunden, som matcher det brand ASUS har bygget op med ROG serien. På fronten har vi et billede af selve headsettet, ROG logo i toppen, og kigger vi i højre hjørne i bunden, har vi blandt andet nogle certificeringer til Teamspeak og Discord. Udover det så kommer headsettet med Hi-Res Audio og den understøtter PS4, hvilket også viser os det er et headset som har været på markedet i noget tid nu.

Får vi vendt kassen, får vi nogle af de nøgle funktioner som ROG lægger vægt på med ROG Delta. Blandt andet så er kopperne lavet til at give en ergonomisk form, og skulle give mere komfort. Vio får også ekstra puder med i stof, så vi både har stof og kunstlæder. Headsettet kan bruges sammen med ASUS Aura Sync og bruger en Quad-DAV til at give den bedste lyd.

Tager vi et kig på selve indholdet, har vi headsettet som har USB-C ledning. Vi har en ekstra ledning som udover at give dig mere længde på kablet også går fra USB-C til USB-A, aftagelig mikrofon, ekstra puder til kopperne, og nogle manualer.

ROG Delta gør brug af sorte og grå farver. Bøjlen er omsluttet af noget kunstlæder og en hård fast pude.

Kopperne på ROG Delta er i den store størrelse, hvilket gør de fleste, selv med store øre kan bruge dem. Puderne er fra start i kunstlæder. Dette gør selvfølgelig at de er nemmere at rengøre, men de kan dog genere mere varme og vi har heldigvis valget til at skifte over til stof, for at få lidt blødere og mere ventilerende puder.

På venstre kop har vi knappen til at skrue op og ned for lyden, samt en knap til at tænde og slukke for RGB i kopperne. Lydstyrkeknappen er det muligt at trykke den ind for at mute eller unmute mikrofonen.

Mikrofonen er som nævnt aftagelig. ROG har gjort så mikrofonen kun kan sidde på en måde i headsettet, hvilket også gør at det ikke er muligt at montere den forkert. Den er temmelig fleksibel, og kan justeres i alle retninger. Mikrofonen gør brug af unidirectional, hvilket gør lyden fra fronten kommer ind, og kun meget lidt fra siderne bliver opfanget. Det gør at det vil være din stemme som kan høres fremfor eventuelt en sidemand.





Softwaren – Armoury Crate

Inden vi går videre til selve testen, skal vi have tilsluttet headsettet, og kigget på Armoury Crate, som er deres software til at indstille og styre headsettet. Hvis det ikke er installeret på forhånd, vil headsettet selv åbne programmet op, og du har mulighed for at installere det efterfølgende.

Vi har tre menuer, når vi er kommet ind under selve headsettet. Den første vi skal kigge på er Audio. Her har vi mulighed for at lave alverdens indstillinger på headsettet, lige fra at optimere headsettet til hvilken opgave den skal bruges til. Udover det så har vi en Equalizer, vi kan aktivere den virtuelle surround sound, og vi kan justere på bassen, kompressor og stemme klarhed. I forhold til andre mærker, er det måske ikke meget igen som kan ændres, men det er alligevel de mest gængse indstillinger som er tilgængelige.

Går vi videre til næste menu, kommer vi over til at styre RGB i kopperne. Husk at RGB knappen skal være tændt på koppen, for at kunne komme ind på denne menu, ellers vil den se det som at headsettet ikke er tilsluttet. Den sidst er firmware update, som navnet hentyder er det her du kan søge efter firmware opdatering til dit headset og sørge for det hele tiden er opdateret.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Det er selvfølgelig blevet tid til at vi skal i gang med selve testen af ROG Delta. Jeg vil prøve at komme ind på min oplevelse omkring komforten og selvfølgelig hvordan lyden er.

Til at starte med føltes headsettet rigtig behageligt på hovedet. Ørerne havde masser af plads, men jeg oplevede dog også at efter længere tidsbrug, begyndte det at klemme for hovedet. Selve skummet som sidder i bøjlen oplevede jeg simpelthen for hårdt til at være behageligt for mig, når det handler om længere tidsbrug.

Hvis vi kigger mod selve lyden, som selvfølgelig er det afgørende, da komforten er meget personspecifikt, så kan vi starte med at snakke om lyden når der høres musik. Jeg fik sat lidt forskellige sange på, og sad ellers afslappet for at lytte, desværre oplevede jeg ikke at lyden kom ud som den skal, og det føltes som en dæmper for selve musikken, på trods af jeg havde sat indstillingerne til musik og ændret equalizer til genren.

Bevæger vi os videre igen over til spil, som selvfølgelig også er det headsettet er beregnet til, skal vi se hvordan det fungerer. Jeg har startet mit trofaste Rainbow Six Siege op, her føler jeg mulighederne for at kunne lytte til omgivelserne og lokalisere er rigtig gode, og det er også her headsettet skal bestå sin sidste prøve.



Der gik ikke lang tid i spillet, før min tidligere kedelig oplevelse med musikken blev ændret. ROG Delta formår virkelig at bringe lyden ud af spillet, og jeg havde god mulighed for at lokalisere retningen modstanderen. Jeg havde dog problemer med at kunne forudse afstanden på trapperne, men jeg havde en ide om afstanden til fjenden. Jeg kunne også tydeligt hører hvor fjenden gik henne, når de var en etage over mig.

Pris

ASUS ROG Delta har et prisskilt på 1019,- DKK, som godt kan ses værende lidt højt, specielt når vi tænker på det er med kabel.

Konklusion

Vi skal have afsluttet vores test af ROG Delta fra ASUS, som har vist sig at være en lidt blandet oplevelse an på hvad det blev udsat for.

Dette gaming headset fra ASUS ROG har helt klart levet op til det job som den er beregnet til, nemlig gaming. Under testen hvor det blev brugt til spil, oplevede jeg en god lyd og jeg havde mulighed for at pejle mig frem til de modstandere som var tæt på mig, og under spil med andre, kunne jeg også tydeligt hører deres stemmer. Desværre så var det desværre ikke samme oplevelse jeg havde når jeg satte musik på, her endte der med at være for lidt dybde i musikken.

Går vi mere til det visuelle, så er der ingen tvivl om at designet er rigtig flot, og jeg kan godt lide ideen omkring at de ikke mener ROG Delta skal være fyldt med taster og knapper. Lydstyrken har integreret mute knap, og hvis du ikke er fan af en masse RGB har du mulighed for at slukke det direkte på headsettet.

Udover det så kommer headsettet med USB-C på selve ledningen, så du også kan bruge den til de mere mobile enheder, og du har mulighed for at forlænge ledningen med USB-A så du dækket ind på alle enheder som kan bruge den. Udover det så får du både stof og kunstlæder puder med, så du selv kan vælge din præference til kopperne.

Armoury Crate er en simpel APP ASUS tilbyder til at justere dit tilbehør, og selvom jeg måske ikke havde mange muligheder for at justere ROG Delta headsettet, så følte jeg ikke, der var noget som jeg manglede. De mest nødvendige indstillinger var tilgængelige og det var nemt at arbejde med.

Her hvor ROG Delta falder lidt igennem er komforten over længere tid, her oplevede jeg ikke en lækker oplevelse, hvor jeg snildt kunne sidde med headsettet uden følelsen af jeg havde behov for en pause med det. Kigger vi også på prisen, så rammer vi stadig den dyre ende med en pris på omkring 1000 kroner for et kablet headset. Selvom det er med USB-C, så er der mange andre muligheder hvor prisen er længere nede.

Derfor slutter vi også testen af med en score på 7 ud af 10, selvom headsettet har rigtig mange gode egenskaber og kommer med en god lyd i spillet, føler jeg stadig der er lidt vej for at det kan opnå et bedre resultat, og prisen gør også jeg ville tænke over det en ekstra gang.

Godt

God lyd til spil

Lækkert design

USB-C kabel

Brugervenlig software

Ekstra puder til kopperne

Knap så godt