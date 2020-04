AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-09-12 12:06

Astralis Group styrker organisationen

Selskabet bag de danske Counter-Strike stjerner Astralis har i dag offentliggjort ansættelsen af Anders Hørsholt, der træder ind i en direktør-rolle på linje med selskabets grundlægger og nuværende CEO, Nikolaj Nyholm.





Anders Hørsholt, der blandt andet har 9 år som CEO i FC København/Parken Sport og Entertainment på sit CV, kommer fra en rolle som Vice President for MTG Nordic med ansvar for udvikling af esports sportsgames i Europa.

I Astralis Group vil Anders Hørsholt have det daglige ledelsesansvar og arbejde tæt sammen med Nikolaj Nyholm og medstifter og CCO Jakob Lund Kristensen omkring strategisk udvikling af selskabets aktiviteter..

Nikolaj Nyholm, CEO og grundlægger af Astralis Group fortæller:

- Ansættelsen af Anders Hørsholt er et led i vores bestræbelser på, at understøtte vores kommercielle aktiviteter og opbyggelsen af globale brands. Anders kommer med en solid erfaring fra FC København og fra sin nuværende rolle med at bygge internationale turneringsstrukturer i esporten, hvor han har bygget et stort og dybt netværk.

- Selskabet består på nuværende tidspunkt, udover Astralis, af vores League of Legends-hold Origen og FIFA holdet Future FC. Origen er allerede et af de førende internationale brands i LoL, hvor vi lige nu er med i slutspillet for at opnå én af de sidste pladser til Worlds, som sidste år blev set af mere end 200 millioner seere på verdensplan, mens Future FC er et nyt hold i FIFA, hvor ambitionen er, at deltage i - og vinde - de store officielle, internationale turneringer.

- Esporten er i kraftig vækst, og med vores tilgang indenfor performance-optimering og en professionel tilgang i alle aktiviteter, er vi foregangsmænd i en branche, der på globalt plan er i eksplosiv vækst. Vi ønsker at udbygge den position, og her bliver Anders’ tilgang, indsigt og erfaring ekstremt værdifuld, forklarer Nyholm.





Enormt potentiale

Anders Hørsholt, der officielt tiltræder sin nye rolle 1. oktober, ser frem til udfordringerne med lige dele forventninger og ydmyghed:

- Jeg var selv med til at lancere esporten i FC København og har fra første parket oplevet, hvordan organisationen bag Astralis har formået at placere sig ikke bare i mediebilledet, men også sportsligt og kommercielt. Det er en stærk organisation, jeg bliver en del af, og jeg glæder mig til at bygge videre på det stærke fundament, der er skabt.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Nikolaj, som fortsat vil tegne de store linjer i selskabet mens jeg vil have ansvaret for den daglige drift og udviklingen af både infrastruktur og den organisation, der allerede nu består af en række virkelig dygtige medarbejdere, forklarer den nye co-CEO.

- Jeg har haft jævnlige samtaler med Nikolaj over de seneste par år, og da han med Jakob Lund Kristensen valgte at købe hold-delen fri af RFRSH Entertainment og bragte nogle af nøglemedarbejderne med sig, var der pludselig logik i, at tale om et tættere samarbejde. Opbygningen af hold og brands ved jeg noget om, og der er så stort potentiale i Astralis Group, at jeg slet ikke var i tvivl, da samtalerne blev mere konkrete, fortæller Hørsholt, der understreger sin tro på selskabets fremtid:

- Vi er en del af en global milliard-industri, der årligt vokser med 30-40%, og vi er ledende inden for de områder, vi beskæftiger os med. Vi har kun set toppen af isbjerget, og ud over mit professionelle engagement i selskabet har jeg lagt hånden på kogepladen og investeret privat i selskabet. Jeg har en ekstremt stærk tro på det her, og sammen med organisationen, spillere, trænere, frivillige og alle andre, der er tilknyttet, vil jeg gøre alt for, at vi når vores målsætninger for hvert hold og for organisationen.

Anders Hørsholt tiltræder stillingen som co-CEO i Astralis Group 1. oktober.

