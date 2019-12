AUTHOR : Asmus Lars Brigsted

PUBLISHED : 2018-01-12 12:35:53

[CES 2018] Kevin hjælper dig med at holde liv i huset, selv når du ikke er hjemme

Kevin hjælper dig med at holde liv i huset, selv når du ikke er hjemme, og Kevin kan meget vel være et godt alternativ til hus alarmer, som kan koste dig en formue.

Du kender det sikkert, det er højtid, og diverse frokoster og middagsborde kalder på forsamling af familie og venner.

Men du skal rejse langt, måske endda så langt, at du er nødt til at forlade dit hus i flere dage, med frygten for indbrud. Der investeres i timere til at tænde og slukke lyset, naboen tømmer postkassen, og nu er Kevin blevet introduceret som den nye ”smart speaker”, som tager skridtet videre, og tænder lyse for dig samt afspiller TV-lyde og andet støj, for at få det til at virke som om der rent faktisk er nogen hjemme.



Navnet er Kevin - tja, man skulle tro de havde fundet navnet fra en kendt julefilm - og er produceret af den schweiziske Mitipi. Kevin ligner mest af alt en hver anden smart speaker indpakket i stof med et stykke lyst plast på toppen. Den store forskel ses på bagsiden, hvor flere LED’er peger i forskellige retninger for at skabe oplevelsen af bevægelse, da det vil se ud som om, at der er flere lyskilder som en person interagerer med.

Kilde: The Verge



Når du har købt Kevin, er det meningen at du skal placere den i nærheden af steder, dører eller vinduer, hvor potentielle indbrudstyve måske ville tjekke og evt. bryde ind. Den vil herefter aktiveres, når du forlader huset og begynde at vise lys og afspille lyd alt efter hvilken tid på dagen det er. Om morgenen, vil den simulere et brusebad, om aftenen et TV. Den vil sågar tilpasse lyden alt efter, om du bor inde i en støjende by eller ude på landet i mere rolige omgivelser.

Der vil desuden være en APP tilknyttet, så du kan tilpasse de forskellige scenarier, men Mitipi lover allerede ,at der er flere ugers indhold klar.



Lyd og lys har allerede, ifølge Politiet, en præventiv effekt, når man vil sikre sin bolig mod tyveri. Men hvorvidt Kevin kommer til at øge effekten, er endnu uvis, men hvis man ser på prisen kontra den mulige effekt, må der plads til at prøve den af.



Mitipi siger, at Kevin ikke kun handler om at forhindre tyveri, det handler også om at gøre folk komfortable, da indbrudsofre ofte fortæller, at deres største problem er invasionen af privatlivets fred. Da der allerede er masser af mennesker, der tilføjer kameraer til deres hjem for at beskytte imod indbrudstyv, er det måske heller ikke alle man kan forestille sig, vil få en dedikeret højttaler til at beskytte deres hjem samtidig.



Mitipi forventer inden for de næste par uger at lancere Kevin på Kickstarter hvor de forventer en pris på mellem 200$ og 250$ svarende til de 1200 – 1500 kr.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.

Credit: Jacob Kastrenakes / The Verge