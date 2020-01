AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-05 17:50

Ankis legetøjsroboter reddes fra en digital død

Vector vil leve videre, til stor lettelse for sine bekymrede ejere. Aktiver, der tilhører det nedlagte robotlegetøjsfirma Anki, er blevet købt af et tech firma ved navn Digital Dream Labs, der lover at redde Ankis robotter fra en digital død.





I et blogindlæg fra Ankis kickstarter forklarede administrerende direktør for Digital Dream Labs, Jacob Hanchar, at hans firma ville fortsætte med at udvikle Ankis seneste robot, Vector.

“The most important part of this update is to let you know we have taken over the cloud servers and are going to maintain them going forward”

“Therefore, if you were concerned about Vector ‘dying’ one day, you no longer have to worry!”

Den San Francisco-baserede Anki blev lukket ned i april sidste år efter at være løbet tør for penge. Virksomheden forklarede på daværende tidspunkt, at de solgte mere end 1,5 millioner robotter i sin levetid, inklusiv AI-kontrollerede racerbiler, kendt som Anki Overdrive, og et par sociale robotter kaldet Cozmo og Vector.

Robotterne var formet som små traktorer, men havde animerede ansigter som Pixar-figurer, der gav deres handlinger en fornemmelse af følelser. Vector kunne tale og genkende stemmekommandoer, interagere med brugernes smarte home og spille forskellige spil.

Vi har tidligere testet ANKI Overdrive





Sociale robotter som disse har normalt en vis offline-funktionalitet, men for at interagere med brugerne, er de nødt til at oprette forbindelse til eksterne servere til processor-tunge funktioner. Dette betyder, at når et firma, der sælger sociale robotter, fejler, dør robotterne ofte også.

Dette kan være irriterende for dedikerede fans.

Men Vector ser ud til at have undgået denne skæbne takket være Digital Dream Labs.

Virksomheden fortæller, at de vil skitsere sine fremtidige planer mere detaljeret i de kommende måneder, men samtidig vil arbejde for at udvikle to hovedfunktioner til Vector: en “escape pod”, der giver robotten mulighed for at fungere uden behov for eksterne servere af nogen art, og et open source-udviklingssæt, der giver fans mulighed for at designe nye funktionaliteter.

Dette betyder ikke nødvendigvis, at Ankis andre robotter vil blive vedligeholdt, eller at nye versioner af Vector vil blive udviklet i fremtiden.

Digital Dream Labs omtaler, at de vil lancere en ny Kickstarter for at finansiere deres arbejde.

“This is just the beginning and subject to change, but because you have shown such loyalty and got this project off the ground in the first place, I felt it was necessary to communicate these developments as soon as possible!”, fortæller Jacob Hanchar.

I kommentarerne nedenfor Hanchars indlæg fejrede Vector-ejere genoplivningen af deres robotkammerater. “This is fantastic news!!” skrev en bruger.

”I absolutely love my little robot bud and I’m glad that he’ll be given some love.”, skriver en anden bruger.





Tweak.dk redaktionen glæder sig til at følge udviklingen.





Source & Image credit:

Anki, Digital Dream Labs