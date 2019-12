AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-07-21 12:53:00

Sandberg EarBuds plus Powerbank

I dag skal vi se på Sandbergs nyeste skud på stammen, nemlig deres bud på et par trådløse in-ear hovedtelefoner. Sandberg EarBuds plus powerbank, er det danske firmas pendant til Apples AirPods. Læs med for at se hvordan EarBuds fra Sandberg klarer sig i testen.

Sandberg er et kendt mærke i Danmark. De producerer udstyr inden for alt der har med IT at gøre, og deres løsninger spænder fra ergonomiske gamer stole til det mere tekniske perifære udstyr. Det vi skal se på i dag, er Sandbergs nyeste skud på stammen på den tekniske liste, nemlig deres EarBuds plus powerbank, som er en komplet løsning til dig der gerne vil have yderst mobil lyd.

For de uindviede, kan jeg starte med at fortælle, at EarBuds plus powerbank, er Sandbergs pendant til Apples AirPods, og det er nok hverken det første eller sidste firma, som forsøger at gøre Apple kunsten efter. Testen i dag kommer til at afdække, hvorvidt Sandberg har ramt rigtigt med deres EarBuds.

Vi starter ud med en unboxing, før vi rigtigt går i gang. Sandbergs EarBuds ankommer i en klar plastikboks, hvor man kan se ind til selve powerbanken + EarBuds. Temaet er i hvid, med en powerbank og EarBuds i metal. På forsiden ser vi direkte ind til produktet, mens bagsiden har informationer om EarBuds plus Powerbank på en række forskellige sprog, inklusiv dansk.

I kassen finder vi:

Bluetooth wireless EarBuds x 2

Powerbank & Earbuds lade dock

Silikone EarBud tips (small, medium, large)

USB ladekabel

Brugermanual

Bærepose i stof

Går vi videre til specifikationerne på sættet, er det mest iøjnefaldende, at powerbanken har en relativt lav kapacitet. Hvorfor kommer vi til senere.

Specifikationer:

Bluetooth 4.1

Rækkevidde: op til 10 m

True Wireless Stereo Music Playback: ja

Condenser mikrofon i hver EarBud: ja

Mikrofon sensitivitet: -42db

Support Multi-point: ja

Batteri: 50 mAh til hvert EarBud

Playbacktid: 3 timer

Standbytid: 120 timer

Opladetid: 1,5 timer

EarBuds:

Driverstørrelse: 6 mm

Frequency range: 20 Hz – 20 kHz

Impedans: 32 ohms ± 15%

Speaker rated power: 0.3mW

Sensitivity: -42 dB

SNR: 84 dB

Powerbank:

Kapacitet: 2100 mAh

Input voltage: 5 V

Output voltage: 5 V

Input current: 600 mA

Output current: 500 mA

Connectors: 1 x micro USB, 1 x USB A

Opladetid: 2-3 timer med AC adapter / 5-7 timer med PC

Design, funktionalitet og test:

Hele sættet kommer som nævnt i poleret metalglans. Der er to dele i denne kombination der er værd at fokusere på. Den ene er Powerbanken på 2100 mAh, og den anden er de to trådløse EarBuds. Hvis vi starter med Powerbanken, så er den aflang med runde kanter, og så kan den skubbes frem og tilbage i det ydre hylster, så den beskytter ens Earbuds, når man har dem med på farten.

I den ene enden af Powerbanken kan man lade den op fra sin computer, eller bruge den som Powerbank til at levere strøm til sin smartphone, og i den anden ende er der plads til de to EarBuds, som kun kan lades op gennem Powerbanken.

De to EarBuds er meget små, og bærer det samme blankpolerede metallook som Powerbanken. Der medfølger tre sæt silikone tips til Sandbergs EarBuds. På bagsiden af hver EarBud er der en aflang knap som man bruger til at tænde, slukke og synce sine EarBuds med de tilsluttede enheder.

Når EarBuds ikke er brug placerer man dem i Powerbanken, hvor de bliver ladet op, hvis der er strøm på Powerbanken. En meget lækker detalje som Sandberg har lavet her er, at de to EarBuds bliver holdt fast af magneter når de sættes i Powerbanken. De bliver holdt rigtig godt fast, så der ikke er nogen fare for at de falder ud, ej heller under transport. Derudover har de lavet Powerbanken således, at det ydre hylster kan skubbes op over de to EarBuds, og dermed beskytter dem under transport. Når man ikke bruger de to EarBuds, er den bedste måde at transportere dem derfor i Powerbanken, og så i den medfølgende pose af stof. Det er en lækker og elegant løsning synes jeg. Og magneterne er heldigvis tilpas stærke til, at det ikke er et problem at tage de to EarBuds ud igen, uden besvær.

Når de to EarBuds klikker på plads ved hjælp af magneterne, begynder de at lade op. Det indikerer en lille rød LED lampe på hver EarBud, som automatisk slukker, når de er fuldt opladet.

Selve EarBuds’ene er ca. 2 cm * 1,5 cm. Det er en standard størrelse i forhold til in.ear headsets, men driveren til hovedtelefonerne er lidt mindre end normalt, da de to EarBuds også skal have plads til et lithium-ion batteri. Hele herligheden lyder på blot 4 gram per EarBud. Det er dælme imponerende.

Hver EarBud har på bagsiden en lille aflang sølvgrå knap, samt en LED lampe som skifter farve afhængig af hvad den bruges til. Knappen fungerer som en multi-funktionsknap, som kan bruges til at tage imod opkald, parre enhederne sammen, eller pause/play musik eller streaming. Derudover findes der også en mikrofon i hver EarBud, til når man skal foretage opkald.

Systemet bruger Bluetooth 4.1, og batteriet i EarBuds holder i knap 3 timer per opladning. Det er ikke lang tid, men til gengæld er de altid helt ladet op, når de skal opbevares i powerbank-opladeren når de ikke er i ørerne. Og de har 120 timers standby mode, så der er ikke fare for at man glemmer at slukke for dem, når de ikke er i brug.

Powerbanken har kapacitet til at oplade de to EarBuds op til 15 gange, før den skal lades op igen, og det tager knap 1½ time at lade de to EarBuds helt op fra nul procent.

Sandbergs EarVuds er in-ear hovedtelefoner, som ikke er kablet. Personligt er jeg meget glad for et godt in-ear headset, og jeg er meget positivt overrasket over pasformen af de to små EarBuds. De sidder godt i øret, og jeg har på intet tidspunkt været nervøs for at de ville falde ud. De slutter helt tæt i øregangen, og holder fast til de tages ud igen. Jeg har under testen haft dem med i fitnesscenter, såvel som ude på gåture i byens gader og i naturen. Fælles er, at pasformen er god, og at de sidder godt fast. Jeg har hele vejen igennem været meget tilfreds med batteritiden på dem, som jeg ikke har oplevet som et problem. De holder kun tre timer, men til gengæld bruger man dem sjældent tre timer ad gangen, og de er altid opladt når man skal bruge dem, qua de to opbevaringsslots i powerbanken.

For at parre de to EarBuds, var jeg dog nødt til at lave lidt mental gymnastik, og endte med at give op og finde brugermanualen frem. Det er ikke tit at det er nødvendigt, men jeg kunne ikke regne ud at få de to EarBuds tilsluttet hinanden. De connectede begge til min smartphone første gang, men jeg kunne kun få lyd i en ad gangen. For at parre de to EarBuds, er det nødvendigt at de ikke er parret med andre enheder, hvorefter man holder multi-funktionsknappen inde på begge EarBuds på samme tid, og venter på at de parrer med hinanden. Dette indikeres med råd/blå blinken, og den ene EarBud bliver derefter tildelt rollen som master, mens den anden er slave.

Master EarBud’en skal i venstre øre, da det er den eneste der er forbindelse til under opkald.

Når de to EarBuds er forbundet, kan de forbindes til en Bluetooth enhed, og bruges som man lyster.

De to EarBuds understøtter multipoint teknologien, som kort fortalt betyder at de kan forbindes til flere Bluetooth enheder på samme tid, og automatisk skifter til at modtage opkald, hvis der er brug for det.

I testen parrede jeg de to EarBuds med henholdsvis en iPad og en OnePlus Three, og brugte dem til at høre musik, såvel som at foretage opkald. Hvis vi starter med det mest åbenlyse, nemlig lyden. Der kan skrues rigtig højt op for de to EarBuds, også mere end godt er. Både for ens egen sikkerheds skyld, men også for vellyden.

Ved et normalt lytteniveau gør de sig ganske udmærket, men de kan ikke konkurrere med et par gode kablede in-ear hovedtelefoner efter min mening. De har et lydbillede som mangler dybde. Kort sagt, så leverer de en svag diskant, en god mellemtone og en bas som er til stede, men ikke træder helt i karakter. Den er godkendt i forhold til driverstørrelsen, men hører du meget musik eller andet med hovedtelefoner, kan du få meget mere lyd for pengene andre steder. Men med tanke på driverstørrelsen, så synes jeg faktisk at de to EarBuds leverer god musik. Sammenligner du med anden lyd i samme prisleje, er der dog langt op til nærmeste konkurrent.

Skruer man lidt op for volumen, begynder problemerne dog at melde sig. De to EarBuds har en tendens til at forvrænge lyden, og det lyder altså bare ikke godt. Man kan skrue meget højt op for volumen, også mere end godt er. Men det lyder ikke specielt godt. De små drivere har problemer med at levere et skarpt og sprødt lydbillede. Men det er heller ikke det jeg forventede af de små EarBuds. Hører du musik, eller ser du stream i en almindelig volumen, vil du ikke opleve disse problemer, og Sandbergs EarBuds gør et godt job, ved at levere lyden til dig trådløst.

Der hvor jeg har min største kritik af Sandbergs EarBuds er, at forbindelsen fra master til slave nogle gange falder ud. Min mobiltelefon skal ikke alt for langt væk fra de to EarBuds, før jeg mister forbindelsen i begge EarBuds, og selvom min master EarBud fungerer upåklageligt, med telefonen lige foran mig, så falder slave EarVud’en periodisk ud. Det drejer sig måske om et udfald på et par sekunder, to til tre gange i timen, men det er en konstant irritation. Tager man hånden tæt på øret hvor slaven sidder, er der også en god chance for at man forstyrrer signalet, og lyden forsvinder kortvarigt.

Opkaldskvaliteten af EarBuds er ikke noget at råbe hurra for. De er gode i indendørs miljøer, hvor der ikke er en masse baggrundsstøj, men lige så snart man bevæger sig udenfor, og det blæser lidt, er det ikke til at høre noget i den anden ende, da mikrofonen samler al støjen fra vinden op. Det er godkendt, men har en begrænset funktionalitet.

Alt i alt, så synes jeg at Sandberg har lavet et fornuftigt bud på et trådløst Bluetooth headset, men de er gået på kompromis på flere områder, for at putte al teknologien ned i en lille og brugervenlig pakke. Vi går videre til prisen, og runder testen af med en konklusion om et øjeblik.

Pris:

Som altid har vi været et smut forbi PriceRunner.dk. Den findes endnu ikke i databasen, men prisen opgives på Sandbergs egen hjemmeside, til 999,00.- DKK. Det er en fair pris for et trådløst Bluetooth headset, men en pris jeg ikke helt synes matcher den kvalitet man får.

PRIS: 999,00.- DKK i skrivende stund

Konklusion:

Sandberg har med deres EarBuds plus Powerbank løsning, taget de første spæde skridt ind på et marked, der på nuværende tidspunkt, er domineret af Apple, i hvert fald hvis man ser på det nuværende udbud af Bluetooth EarBuds.

Og som alle andre first movers, har Sandberg formået at skabe et godt produkt, men med en række begynderfejl. Det er noget jeg håber at se rettet i en version 2.0, for jeg synes virkelig at Sandberg har lavet rigtig mange gode ting med deres EarBuds. Men, der er altså også en række af fejl og mangler, som kendetegner Sandbergs EarBuds, i denne version 1.0.

Sandbergs EarBuds er et ultra portabelt Bluetooth headset, som sidder rigtig godt i ørerne. Jeg skulle lige til at bande her, for pasformen til undertegnedes ører er til UG. Det er lavet således at det er let at have med rundt, kan opbevares og oplades i powerbanken, og forsøger sig med et råt industrielt look.

Kritikpunkterne lyder først og fremmest på lyden. Den er ikke knap tusinde kroner værd. Den forvrænger når man skruer helt op, og så er der desværre periodiske udfald på slave-enheden. Jeg har endnu ikke fundet ud af hvad jeg kan gøre anderledes for at det ikke sker.

Jeg har i testen hørt en del musik, set en masse live stream fra Twitch og lidt tv serier fra Netflix og HBO, og min største anke er helt klart udfaldene på det ene EarBud, hvor lyden periodisk forsvinder. Det må kunne gøres bedre, specielt med prisen in mente. Batteritiden har jeg på intet tidspunkt set som et problem, selvom de kun holder i tre timer. Da de dockes i powerbanken, er de altid på 100% kapacitet når de skal bruges. Det har været så let og enkelt at have med at gøre.

Er headsettet så prisen værd? I min optik, ja. Men man skal være klar over at man betaler for en et headset serie, som er i si barndom. Jeg er ikke i tvivl om at alt forbedres til den næste version af EarBuds. Og det er der også brug for. De små fejl og mangler er et irritationsmoment, men ikke noget der er så stort at man ikke kan få stor nydelse ud af EarBuds. De er så lette at have med rundt og er meget lidt påtrængende, i kraft af at man slet ikke skal bekymre sig om kabler.

Sandberg EarBuds er et brugbart Bluetooth headset, som viser fine takter, men har en del mangler. Vi glæder os til at teste version 2.0 af deres EarBuds, forhåbentligt i 2018. Vi runder testen af med en karakter på 5.

Godt:

Ultra portabelt

Opbevaring i powerbank

Dur til træning

God komfort

Mindre godt:

Pris

Periodiske udfald i lyd i slave EarBud

Lille driver – lille lyd

English summary:

Sandberg has, with their EarBuds plus Powerbank solution, taken the first step into a market that is currently dominated by Apple, at least if you look at the current range of Bluetooth EarBuds.

And like all other first movers, Sandberg has managed to create a good product, but with a number of errors. That's something I hope to see corrected in a version 2.0, because I really think Sandberg has done a lot of great things with their EarBuds. However, there are also a number of deficiencies that characterize Sandberg's EarBuds.

Sandberg's EarBuds is an ultra portable Bluetooth headset that sits very well in the ears. It's easy to carry around, can be stored and charged in the power bank, and has a raw industrial look.

The sound is not worth a almost 1000,00.- DKK. It distorts when you turn the volume up, and unfortunately there are periodic soundoutages on the slave unit. I have not yet figured out what I can do differently to prevent it from happening.

I've heard some music in the test, watched a lot of live stream from Twitch and a little tv series from Netflix and HBO, and my biggest critique is clearly the outages of the slave EarBud, where the sound periodically disappears. It has to be done better, especially with the price in mind. I have never seen the battery life as a problem, even though they last for only three hours. As they are docked in the power bank, they are always at 100% capacity when they need to be used.

Is the headset worth the price? In my optics, yes. But you should be aware that you pay for a headset series, which is in its early childhood. I have no doubt that everything will be improved in the next version of EarBuds. The small bugs and shortcomings are an annoyance, but nothing so great that you can not get a great deal of enjoyment from the EarBuds. They are easy to carry around and are unobtrusive because you do not have to worry about cables.

Sandberg EarBuds is a handy Bluetooth headset, which shows nice features, but has a lot of minor and a few major flaws. We look forward to testing version 2.0 of their EarBuds, hopefully in 2018. We conclude the test with a score of 5.

Pros:

Ultra portable

Carry in powerbank

Great for workouts

Great comfort

Cons:

Price

Periodic loss of sound in slave unit

Small driver – small sound