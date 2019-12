AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-17 11:38:07

Turtle Beach Atlas gaming headsets introduceret

Turtle Beach har meldt ankomst af en række nye gaming headsets, og heriblandt finder vi Turtle Beach Atlas serien, som er udviklet i samarbejde med eSports teams, inklusiv Astralis, OpTic Gaming, og Houston Outlaws.

Den nye Turtle Beach Atlas serie udbydes i tre forskellige modeller, Elite Atlas Pro Performance Gaming headset, Atlas Three Amplified PC gaming headset samt Atlas One PC gaming headset. Prisen er sat til £90 £70 og £40 hhv.

Image credit: Turtle Beach

Der er allerede mulighed for at forudbestille alle tre. Forventet ankomst i butikkerne fra slut september.

Producenten skriver følgende:

“The Turtle Beach Elite Atlas sets a new benchmark for esports audio on PC. For pro-players and hardcore PC gamers alike, the Elite Atlas is built to win with a durable yet sleek metal headband with a suspended pad, ProSpecs glasses friendly design, and upgraded magnetic memory foam ear cushions featuring athletic fabric and synthetic leather working together to block out external noise.”

