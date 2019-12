AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Corsair Ironclaw RGB Wireless

Hvad hvis man tog en i forvejen lækker mus og tilføjede lidt småting, samt gjorde den trådløs i samme ombæring? Dette er netop hvad Corsair har gjort for at skabe Ironclaw RGB Wireless musen, som vi skal tjekke ud i denne test. Med SlipStream teknologien implementeret og en voldsom Pixart PMW3391 sensor, skal dette nok blive godt.

Vi skal kun tilbage til januar, hvor vi første gang hilste på en helt nye mus fra Corsair ved navn Ironclaw. Nu skriver vi maj måned, og Corsair har netop lanceret endnu en Ironclaw mus i deres line-up – denne gang en trådløs en af slagsen. Vi har kun hilst på ét af deres produkter ind til videre som understøttede deres nye SlipStream teknologi, men dette laver vi om på i denne test i dag.

Ironclaw RGB Wireless understøtter netop denne teknologi, og har samtidig også mulighed for Bluetooth tilslutning hvis man er til den slags. Vi har at gøre med en mere eller mindre identisk mus sammenlignet med sin kablede bror, men der er alligevel nogle markante ændringer. Den trådløse del er naturligvis den største ændring, men Corsair har også rettet et par andre småting som vi kommer nærmere ind på i denne test. Lad os derfor skyde testen i gang med at få det tekniske overblik nedenfor, og dernæst få pakket Ironclaw RGB Wireless musen ud!

Specifikationer og features

En hurtig tur forbi Corsairs hjemmeside, giver os et overblik over specifikationer. Nedenfor har jeg listet disse op, efterfulgt af tre billeder der kort fortæller lidt om formen, den trådløse teknologi og sensoren der er brugt i musen:

Type: FPS/MOBA Gamermus

Sensor: Custom optisk PMW3391 (Pixart)

DPI-hastighed: 100-18.000 (intervaller af 1 DPI)

RGB-lys: Ja, tre zoner

Knapper: 10 stk.

USB Report Rate: 1000 Hz / 1 ms

Maksimal acceleration: 50G

Trådløse teknologier: 2.4 GHz SlipStream og Bluetooth

Batterilevetid: 30 timer med lys / 50 timer uden

Farve: Sort

Indbygget hukommelse til profiler og indstillinger

Tilslutning: 1.8 meter USB-kabel – opladning og data

Dimensioner: 130 x 80 x 45 mm (LxBxH)

Vægt: 130 gram

Unboxing og en tur rundt om Corsair Ironclaw RGB Wireless musen

Som et hvert andet nyere Corsair gamer produkt, kommer Ironclaw RGB Wireless musen også i en sort og gul kasse. På fronten finder vi et billede af selve musen, samt modelnavn og det lille iCUE og SlipStream logo, mens at bagsiden på kassen byder på en masse tekst, som vi netop har været igennem ovenfor.

Ud over selve musen, finder vi naturligvis også noget tilbehør i kassen. Nedenfor har jeg listet op hvad man alt får med, efterfulgt af et par billeder af tingene:

Corsair Ironclaw RGB Wireless

1.8 meter USB-kabel

SlipStream USB-modtager

Micro til normal USB-adapter

Diverse papirer

Med styr på alt det tekniske og hvad man får med i kassen, er næste skridt naturligvis at se nærmere på selve musen. Nedenfor ser vi Ironclaw RGB Wireless i alt sin pragt. Sammenlignet med den kablede udgave, er der et par ting, eller nærmere tre der i den grad skiller de to mus fra hinanden. Vi finder nemlig tre ekstra knapper på den trådløse udgave, sammenlignet med den kablede og så naturligvis det faktum at der ikke er noget fastgjort kabel i fronten også.

Apropos fronten, så lad os tage et nærmere kig netop her. Hvor at den kablede udgave af Ironclaw RGB kom med to lys-zoner har den trådløse tre af slagsen. Den første af disse finder vi i fronten på hver side af micro-USB stikket, som både kan fungere til ladning og data til musen. Den anden RGB-zone finder vi i det store hjul, mens at det tredje gemmer sig i bagende i Corsair logoet der er her omme – se billede to nedenfor.

Formen på Ironclaw RGB Wireless er identisk med sin kablede bror, men når vi ser på den venstre side af musen kan vi også tydeligt se de tre ekstra knapper som der er blevet tilføjet. Vi finder de normale frem/tilbage knapper samme sted som på den kablede udgave, og med det samme rug gummi materiale der sikrer et godt greb på musen. Ud over disse to knapper, er der kommet en tredje en imellem disse, samt yderligere to længere mod fronten. Bemærk desuden også DPI-indikator dioderne gemt på den venstre side, mens at der ikke rigtigt er noget nævneværdigt på den højre.

Venstre og højreklik knapperne er naturligvis udstyret med Omron kontakter, som har en levetid på minimum 50 millioner klik. Til venstre for den normale venstre-klik knap, finder vi de førnævnte nye knapper. Disse kan let aktiveres af den finger man bruger til venstre-klik knappen, og er ideelle til MOBA spil som er en af de genre som Ironclaw RGB Wireless henvender sig til. Vi finder også to knapper til DPI-hastigheds justering bagved hjulet som på den kablede udgave. Alle to knapper på musen kan naturligvis indstilles helt som man har lyst til i Corsair iCUE softwaren, som vi kommer til om et øjeblik.

Inden vi helt når dertil skal vi dog lige en tur ned i bunden af musen, som byder på fire solide teflon fødder med PMW3391 sensoren placeret midt i det hele. Der er desuden også en knap hernede med tre funktioner: Off, 2.4 GHz/SlipStream eller Bluetooth. Der er altså to tilslutningsmuligheder for denne mus, hvilket er et klart plus at få med.

Lad os nyde det sidste billede nedenfor, hvor vi både ser Ironclaw RGB Wireless musen, den trådløse SlipStream modtager og min meget fotogene plante, og efterfølgende rulle videre og tage et kig på iCUE softwaren, inden vi bevæger os videre til selve testen!

Softwaren – Corsair iCUE

For alle som er bekendt med iCUE softwaren fra Corsair, er der her intet nyt under solen. Efter en hurtig tur forbi Corsair hjemmeside, er softwaren nede, installeret er vi klar til at give den et kig. Når denne åbnes op, mødes vi af synet på det første billede her under, kaldet ”Home”. Har man mere end et understøttet produkt tilsluttet, vil de komme frem her – vi vælger naturligvis Ironclaw RGB Wireless musen da dette er vores eneste mulighed.

Det første menupunkt er kaldet ”Actions” og er stedet hvor du kan optage og ændre på dine macroer, samt funktionerne på musens ti knapper. Du kan mere eller mindre få tingene som du vil have det. iCUE er meget innovativt og let at arbejde med. Under den næste menu ”Lighting Effects” kan du som navnet antyder, ændre på det indbyggede lys i Ironclaw RGB Wireless musen. Der er tre zoner som kan indstilles uafhængigt af hinanden, og der er en masse forskellige farver og effekter at vælge imellem.

Menu siden ”DPI” er stedet hvor hastigheden på de op til tre hastighedsniveauer kan justeres. Ønsker du ikke så mange hastigheder kan du slukke for dem i venstre side. Ligesom på den kablede udgave, er der indikator dioder på den venstre side, som viser hvilket DPI-niveau man er på. Med mulighed for DPI helt nede fra 100 og op til 18.000 er der uden tvivl nok for alle og enhver, og så kan du endda indstille med intervaller på en, samt have en Sniper indstilling også! Performance menuen gør det muligt at ændre hastigheden på musemarkøren, samt vælge om ekstra præcision og angle snapping skal være tændt eller ej. Til gaming, vil jeg personligt ikke anbefale nogen af delene aktiveret.

Den sidste officielle menu er kaldet ”Surface Calibration” og giver ligesom lys menuen mere eller mindre sig selv. Ved at klikke på Corsair logoet på måtten, holde inde og bevæge musen i cirkulere bevægelser, skanner sensoren overfalden og justerer sig til denne efter bedste evne, hvilket er super smart selvom det ikke er noget nyt. Jeg er dog lidt uforstående overfor, hvorfor at man SKAL have kablet til musen tilsluttet for at benytte denne feature? Dette er lidt spøjst, og giver ikke mening i mit hoved.

Hvis vi vender blikket mod toppen og trykker på ”Settings” får vi her også et par muligheder for justering af Ironclaw RGB Wireless musen. Der kan her justeres polling rate, du kan opdatere firmwaren, tjekke batteriniveauet, samt ændre indstillinger i selve softwaren. Overall er iCUE super enkelt at finde ud af, og tilbyder en god portion indstillinger til Ironclaw RGB Wireless musen, som mere eller mindre er identiske med sin kablede brors. Lad os nu få skudt gang i testen som det næste og sidste skridt inden konklusionen!

Testen – Brugen og Komfort

Det er er blevet tid til at se på hvordan Ironclaw RGB Wireless musen er at bruge. Eftersom vi allerede har testet den kablede bror som mere eller mindre er identisk og samtidig udstyret med præcis den samme sensor, ved jeg allerede nu at der er noget lækkert i vente. Sammen med Ironclaw RGB Wireless musen, sendte Corsair deres MM350 musemåtte, som vi kunne bruge til vores test. Der er tale om en stor måtte som er perfekt til FPS gaming med lav sensitivitet. Jeg brugte naturligvis den indbyggede overflade kalibrering i iCUE softwaren, for at få Ironclaw RGB Wireless til at tilpasse sig måttens overflade og derved få det bedste og mest retvisende resultat i mine tests. Dog syntes jeg at det er en anelse spøjst at man skal have kablet tilsluttet for at foretage denne kalibrering – burde musen ikke kunne klare dette uden, som hos konkurrenterne?

Før at vi snakker performance, vil jeg gerne starte ud med at knytte nogle ord til komforten først. Ironclaw RGB Wireless har en identisk form sammenlignet, med sin kablede bror – med andre ord vidste jeg hvad der var i vente og har derfor inddraget mine observationer fra netop denne test: Ens hånd falder naturligt ned over musens form som faktisk er ret stor fysisk med sine 130 x 80 x 45 mm. Formen gør at Ironclaw RGB Wireless udelukkende egner sig til palm greb, hvorfor at personer der benytter claw grebet må kigge andre veje. Størrelsen alene gør også Ironclaw RGB Wireless er perfekt til personer med større hænder. Selvom musen er ret stor, har Corsair alligevel formået at holde vægten nede på 130 gram inklusiv batteri og det hele, hvilket er ret imponerende. Der findes ganske vidst betydeligt lettere mus på markedet, men ingen af dem er hverken trådløse eller fysisk lige så store som denne.

Hvad angår knapperne på Ironclaw RGB Wireless, er der her god feedback når disse presses. I modsætning til den kablede udgave, finder vi nu tre ekstra knapper på den trådløse udgave. Dette giver en total på i alt ti knapper på musen, som alle er fuldt programmerbare via iCUE softwaren som vi så på tidligere. Ligesom på sin kablede bror, er placeringen af frem/tilbage knapperne på siden er gode, og lige over hvor tommelfingeren hviler. Ovenover finder vi en af de tre nye knapper, samt yderligere to længere mod fronten, ved siden af venstreklik således at disse også nemt kan nås. DPI-justeringen kan nås bagved hjulet uden at grebet på musen skal ændres for meget, hvilket også er et plus. Højre/venstre klik knapperne som er udstyret med Omron blå kontakter, har god feedback og er ikke for støjende. Derudover kommer de naturligvis også med Omrons fantastiske levetid på over 50 millioner tryk – lækkert!

Et af de punkter jeg var mest skuffet over, da jeg kiggede på den kablede udgave af Ironclaw RGB musen, var hjulet. Hvor hjulet i M65 RGB Elite som vi så på, på samme tid, var tæt på perfekt, var historien desværre en anden med Ironclaw RGB musen – og den nye trådløse udgave er ingen undtagelse desværre. Hjulet er nemlig identisk på det som vi fandt i den kablede udgave af Ironclaw. Det betyder at størrelsen derfor stadig er ganske fornuftigt, men så stopper det også her. Når der trykkes på hjulet er modstand og klik faktisk OK, men den går galt når der skal rulles – hvilket jo er hjulets primære funktion.

Hjulet er ganske enkelt ALT for løst sammenlignet med andre mus jeg tidligere har testet. Når man surfer rundt på nettet er dette ikke det store problem, men det bliver det når man for eksempel spiller FPS spil, hvor man kan skifte våben ved at rulle på hjulet. Her oplevede jeg flere gange at jeg ved en fejl skiftede våben, blot ved at komme til at røre lidt ved hjulet, hvilket kostede mig livet. Dette er ikke særlig fedt, og direkte irriterende faktisk – sådan lød det i min test af den kablede Ironclaw RGB mus, men historien er den samme her. Dermed kan vi også få slået fast at dette er sådan som Corsair har valgt at hjulet skal være, og altså ikke en fejl som jeg var i tvivl omkring på den kablede udgave. Dette er lidt en skam, da resten af musen virkelig gør det godt.

Ironclaw RGB Wireless gør brug af Corsairs SlipStream teknologi, hvilket betød at der på intet tidspunkt var nogle underlige fejl eller forbindelsesproblemer med musen – det virkede bare! Batteritiden på op til 50 timer uden lys, og 30 timer med, er også fornuftige sammenlignet med resten af markedet. Som jeg har nævnt nogle gange nu efterhånden, benytter Ironclaw RGB Wireless også den samme sensor som din kablede bror. Derfor vidste jeg også mere eller mindre hvad jeg gik ind til da jeg smed Ironclaw RGB Wireless på bordet, fik den indstillet og gik i gang.

Corsair gik sammen med Pixart for at skabe en helt ny og avanceret optisk sensor kaldet PMW3391. Med hastigheder fra 100-18.000 DPI er der noget for enhver smag, kombineret med uhyre fine indstillingsmuligheder med intervaller på én. Ganske som sin kablede bror, leverede Ironclaw RGB Wireless den ydelse som jeg forventede, og som en highend mus skal. Det fede er bare at denne mus er trådløs – hvilket på ingen måde kan mærkes, når man kigger på hardcore performance. Det betød uhyre høj præcision og hastigheder der gør både arbejde og gaming til en leg. Ud over det lidt skuffende hjul, leverede Ironclaw RGB Wireless en formidabel ydelse, ganske som sin kablede bror og var en sand fornøjelse at bruge, med uhyre lækker komfort oven i hatten. Her har Corsair taget deres i forvejen lækre mus, og tilføjet trådløs teknologi og et par ekstra tweaks, hvilket gør musen overraskende god – hvis bare hjulet matchede resten.

Pris

I skrivende stund d. 05/05 2019 kan Ironclaw RGB Wireless findes på nettet til omkring 599,- DKK inklusiv fragt. Dette er blot 100 kroner mere end sin kablede bror, hvilket faktisk gør at prisen er yderst attraktiv. Man får identiske feature, og mere til i den trådløse udgave – så hvad er der ikke at lide? Det skulle da lige være at Corsair stadig har valgt at bruge det meget løse hjul, og at RGB-lyset stadig er ret dæmpet.

Ønsker du alle detaljerne på Ironclaw RGB Wireless musen, kan du tage en tur forbi Corsairs hjemmeside. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte dertil i en ny fane.

Konklusion

Det er nu blevet tid til at samle tankerne, og få rundet vores test af Ironclaw RGB Wireless musen af. Da jeg allerede har testet andre mus med denne sensor, deriblandt den kablede udgave af netop denne mus. Vidste jeg allerede inden modtagelsen, mere eller mindre hvad jeg kunne forvente – men blev mindre forventninger indfriet? Kort sagt ja, og så alligevel ikke helt. Ironclaw RGB Wireless har en identisk form med sin kablede bror, hvortil Corsair har tilføjet tre ekstra knapper så at musen nu har en total på ti der alle kan styres via iCUE softwaren. Byggekvaliteten er stadig spot on, og brugen af Omron kontakter gør at man har en mus der kan holde i mange år.

Vi finder også den samme lækre Pixart PMW3391 sensor som er i stand til at køre med hastigheder fra 100-18.000 DPI, hvilket er direkte vanvittigt! Sensoren er uhyre præcis til alle opgaver, og tilbyder også overflade kalibrering, som dog af en eller anden årsag kræver at man tilslutter USB-kablet til musen? Man er også altid lidt skeptisk når det kommer til trådløse gamer produkter, men sidste gang vi hilste på et produkt med Corsairs SlipStream teknologi var det en sand fornøjelse. Derfor blev jeg også glad da jeg så at Ironclaw RGB Wireless også gjorde brug af denne nye teknologi fra Corsair – det virker bare, og du mærker på intet tidspunkt at du sidder med en trådløs mus, når vi snakker ren performance!

Det er dog ikke alt guld og grønne skove, for der er også nogle ting som kunne være bedre på denne mus. Det største problem jeg havde med den kablede Ironclaw RGB, var desværre også til stede i den trådløse udgave – nemlig hjulet. Corsair har af en eller anden mystisk årsag valgt at hjulet skal være voldsomt løst at rulle på, hvilket resulterer i at man kan opleve at der skiftes våben når det ikke er meningen, i spil. Jeg forstår ikke hvorfor at Corsair, har valgt at gå med samme hjul, og ikke strammet det en smule op. Dette havde gjort Ironclaw RGB Wireless til en meget bedre mus, som jeg faktisk kunne overveje at bruge til dagligt.

Men alene det faktum at hjulet ikke er min kop the, gør at jeg pakker musen tilbage i sin kasse med en score på 8,5/10 – ganske som sin kablede bror. Der er mange plusser ved denne mus, og Corsair har endda tilføjet ekstra knapper og formået at gøre musen trådløs ved kun at tilføje 25 gram ekstra. Dette sammen med den trådløse performance der leveres via SlipStream og Pixart PMW3391 sensoren, gør at Ironclaw RGB Wireless er en no brainer, hvis man i forvejen overvejede den kablede udgave og har 100 kroner ekstra på lommen.

Godt

Solid byggekvalitet

Custom Pixart PMW3391 sensor - lækker performance!

Omron kontakter

RGB-lys i tre zoner

Op til 50 timers batteritid

10 programmerbare knapper

Corsair SlipStream trådløs teknologi + Bluetooth

Understøttelse af Corsair iCUE software

God komfort overall…

Knap så godt

… dog ikke til claw grebet

Hjulet er stadig for løst

Overflade kalibrering kræver USB-kablet tilsluttet?

Dæmpet RGB-lys

Score: 8,5