PUBLISHED : 2018-01-10 12:00:48

Ny SteelSeries Rival 600 gaming mus på vej

Valg af ny computermus, og især til gaming, handler i den grad om personlig præference, og nu kommer SteelSeries Rival 600 på markedet til at tage kampen op mod konkurrenterne.

Vi har testet et hav af gamer mus gennem 2017, og 2018 vil uden tvivl fortsætte af samme vej. Forhåbentligt inkluderer det et test af SteelSeries Rival 600, som er blevet fremvist på CES. Rival 600, er modsat den trådløse trend, en kablet gamer mus, som SteelSeries har produceret med en sonsor fra PixArt.



Sensoren på Rival 600, er stand til at tracke dit bevægelsesmønster.



SteelSeries skriver følgende:



"Rival 600 markerer et teknologisk gennembrud inden for sensorer til gamingmus" siger Ehtisham Rabbani, administrerende direktør for SteelSeries, og fortsætter: "I samarbejde med PixArt udviklede vi TrueMove3, der muliggjorde ægte 1:1 sporing, og nu tager vi skridtet videre med en ekstra optisk sensor. Resultatet er suveræn gamermus med optisk registrering uden sidestykke."



Specifikationer for SteelSeries Rival 600



- Ergonomisk korrekt til højrehåndede brugere med soft-touch finish og silikonegreb

- 7 knapper og 8-zoners RGB-belysning – justerbar via SteelSeries Engine-software

- Forstærket venstre/højre museknap kan klare op til 60 millioner knaptryk

- TrueMove 3+ dobbelt optisk system bestående af:

- TrueMove3-sensoren: Op til 12.000 CPI, 350 billeder/sek.

- Sekundær sensor til registrering af lift-off. Justerbar fra 0,5 – 2,0 mm.

- Maksimal acceleration: 50 G

- Justering af vægt (96 – 126 g) og balance med 8 separate lodder.



Rival 600 prissættes til 699,- DKK.

