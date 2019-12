AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-05 11:33:12

Ny Turtle Beach Roccat Kain gaming mus introduceret forud for E3 2019

Senere i denne måned starter E3 2019, men Turtle Beach spilder ikke tid på at reklamere for sine nye produkter, og har i denne uge introduceret det nye Roccat Kain mus og Recon Spark headset forud for E3.

Den nye Roccat Kain mus er udstyret med en nydesignet klikmekanisme og vil være tilgængelig i tre modeller både kablet og trådløst.



“Born from the vision of creating a PC gaming mouse with the best “click” and aimed to deliver maximum precision performance, the Kain series mice introduce the Titan Click – a new click-mechanism engineered to unlock accurate and responsive controls.“



Roccat Kain frigives i "Ash Black" og "Arctic White", med en pris på £ 45 for Kain 100 AIMO, med den opgraderede sensorvariant. Kain 120 AIMO fås til £ 63. Mens Kain 100 AIMO og Kain 120 AIMO er planlagt til lancering engang inden september 2019. Den trådløse Kain 200 AIMO vil tilbyde pc-spillere den kabelfrie version af nyeste teknologi til £90 og planlægges at være tilgængelig i efteråret.

“Our newly acquired ROCCAT team’s dedication to design and innovation is clearly evident in the new Kain mouse line, which features innovative technology to make it the fastest, most responsive PC gaming mouse on the market,” said Juergen Stark, CEO, Turtle Beach. “We’re also excited to unveil the Recon Spark as the first of our products with a unique Spark colour treatment. Gamers have an appetite for more colour choices when it comes to their accessories, and we’re already looking at giving future products a Spark treatment of their own.”



Kilde & Billeder

ROCCAT, TB