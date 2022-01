ROG Gladius III Wireless: Test

Som en del af vores lille gaming pakke fra ASUS, er vi blevet forsynet med gaming udstyret fra deres ROG serie. I denne omgang skal vi tage et kig på en mus som byder på flere forbindelses muligheder, høj hastighed og hjælp fra pro gamers, har de haft komfort får øjet. Vi skal i denne omgang kigge på ROG Gladius III Wireless fra ASUS.

23 dec. 2021 kl. 13:32 Af Berger DEL:

Inden vi går videre med ROG Gladius III Wireless skal vi have kigget på specifikationerne.

Specifikationer på ROG Gladius III Wireless

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: ROG Sensor

DPI: 100 – 26.000

IPS: 400

Maksimal acceleration: 50G

Polling rate USB: 1000 Hz

Polling rate 2.4G: 1000 Hz

Forbindelse: kabel, 2.4GHz og Bluetooth.

Grip Style: Palm, Claw eller fingertip greb

Antal knapper: 6, 1 profil knap og 1 pair knap

Kontakt type: ROG Micro Switch

RGB-lys: Ja, 3 zoner

Vægt: 124 gram

Dimensioner: L123 x B68 x H44

OS support: Windows

Software: Armoury Crate

Rundt om ROG Gladius III Wireless

Vi starter med en lille tur rundt om ROG Gladius II Wireless. Kassen er i sort og med en rød kant i i bunden. Vi har billede af selve musen midt på kassen, ROG Logo i toppen og modsat har vi ASUS Aura Sync mærke. I bunden har vi navnet på selve musen og i højre side kan vi se at musen både kan forbindes via 2.4 GHz og bluetooth.

Vi skal have vendt kassen om, for at blive mødt af flere informationer. Blandt andet kan vi se at vi både får 3-pin mekaniske og 5-pin optical micro switches. ROG har optimeret sensoren, og åbnet op for 26.000 dpi, skåret vægt fra den tidligere ROG Gladius II Wireless, så vi nu ender på 89g, med ROG Gladius III Wireless.

Nedenfor ser vi alt indholdet fra kassen. Udover selve musen ROG Gladius III Wireless, har vi et paracord kabel, en adapter, optiske switches og en manual.

Får vi fjernet alle de ekstra ting, og tager et nærmere kig på musen, så kan vi kigge nærmere på selve musen. ROG Gladius III Wireless er beregnet til højrehåndsbrugeren, på venstre side, har vi to knapper, som diskret stikker ud fra selve musen. ROG har også fået laser indgraveret ROG Gladius på siden.

Kigger vi på den anden side, har musen en mindre runding, hvilket også bekræfter at ASUS har valgt at optimere den til højrehånd. Designet hjælper med et bedre greb på selve musen, og vi får igen en mindre design detalje, i form af det lille ROG skrevet på siden.

ROG Gladius III Wireless har en almindelig størrelse og burde passe til de fleste almindelige hænder. Den har fået lidt runding, som skal give en bedre ergonomi, men stadig så vægten bliver holdt nede.

Med ROG Gladius III Wireless har vi tre muligheder for at forbinde musen til computeren. Udover den åbenlyse paracord kabel som følges med og kan oplade musen, så kan vi også forbinde med 2.4 GHz og bluetooth. ASUS har selv oplyst at du ikke vil miste ydelse, om du vælger at gøre brug af kabel eller ej.

Vender vi musen om, har vi fire små PFTE-puder, en i hvert hjørne af musen. ASUS oplyser ikke hvilken sensor de har valgt at bruge til Gladius III Wireless, men kun at de har været inde og optimere den for at få 26.000 DPI ud af den. Vi har i bunden også en knap til at skifte profil på musen, parre den via bluetooth, og skifte den mellem de tre forbindelsestyper.





Softwaren – Armoury Crate

Inden vi hopper videre til testen, skal vi have gang i softwaren og indstillet musen. Så snart musen bliver tilsluttet, vil den give muligheden for at få installeret Armoury Crate softwaren, hvilket man selvfølgelig skal acceptere, hvis man vil gøre brug af muligheden for at indstille musen. Armoury Crate er ASUS software til at samle alle dine ASUS-enheder, så hvis du har flere ting, kan du også synkronisere RGB og have alt samlet et sted.

Første menu er buttons, her har vi mulighed for at programmere fem af knapperne på musen an på hvad vi gerne vil have.

Næste menu er performance, her kan vi styre dpi og lave 4 profiler på den. Dpi kan sættes fra 100 op til 26.000 med et skift på 50. Det er også her polling rate kan ændres, og angle snapping.

Den næste er lighting, og det er jo nærmest blevet et must i alle producenternes software i dag. Som mange andre, kan vi her styre RGB i musen. Det er også muligt at gøre brug af Aura Sync, hvilket gør din lighting i alle kompatible enheder synkronisere med hinanden.

Calibration byder på kalibrering af musen. ASUS har her gjort det nemt, hvis du bruger en af deres egne musemåtter, kan du vælge den fra preset ellers kan du vælge manual calibration og få den optimeret med din egen musemåtte.

Power viser hvor meget strøm som er på musen, men det er også muligt at sætte en alarm på lyset, når musen når en vis procent strøm, sammen med muligheden for at gå i sleep mode, når den ikke er blevet brugt i længere tid. Den sidste menu er firmware update og det er her du kan sørge for at din mus altid er opdateret.

Testen – Brugen og Komfort

Vi har nu været rundt om musen, og været igennem den software som ASUS tilbyder til at få mest muligt ud af din mus. Det er nu blevet tid til den mere praktiske test af musen, og derfor har jeg selvfølgelig skiftet min nuværende mus ud og erstattet den med ROG Gladius III Wireless.

ROG Gladius III Wireless har en god størrelse, og den giver mulighed for at bruge flere forskellige former for greb, både ud fra hvad du foretrækker, men også størrelsen af hånden. Pasformen er rigtig god og selvom det ikke er en lille mus, så har den stadig en størrelse som gør du nemt kan tage den med dig. Det giver derfor også rigtig god mening at ASUS har valgt at den både kan forbindes med 2.4 GHz og bluetooth, hvis den også skal bruges som en rejsemus.

Musens knapper virker solide, og hvis du vælger at bruge de optiske switches som følger med, så får du et blødt og stille klik uden at gå på kompromis med reaktionen. Det giver en lækker oplevelse af musen og er en stor modsætning til de mekaniske switches som tit kommer på en mus. Knapperne på siden har en god placering, og det er nemt at gøre brug af begge knapper uanset hvilket greb du foretrækker. Det samme er gældende med drejehjulet som også kan bruges næsten lydløst og kommer med en tilpas modstand når den bruges.

Selvom ASUS ikke oplyser hvilken sensor som de bruger, så er der ingen tvivl om det er noget som fungerer. Den er utrolig præcis, og selvom jeg ikke har behov for 26.000 dpi, så var jeg virkelig imponeret over præstationen jeg oplevede, også hvordan den nemt kørte rundt på musemåtten uden problemer.

Oplevelsen med ROG Gladius III Wireless har været en fornøjelse, og selvom jeg ikke har haft deres ældre model i hænderne, så har jeg stadig prøvet en del af deres konkurrenter både med og uden kabel. Her formår ROG Gladius III Wireless at lægge sig skarpt i svinget, og kombinationen af en fornuftig størrelse og vægt på musen, sammen med pasformen går at det er en fornøjelse at sidde med den, også over længere tid.

Pris

ROG Gladius III Wireless kan købes for 680.- DKK, uden fragt. Som ligger fornuftigt blandt konkurrenterne.

Vil du se flere detaljer omkring ROG Gladius III Wireless, kan du trykke på banneret ovenover.

Konklusion

Det er blevet tid til at få afrundet hele oplevelsen af ROG Gladius III Wireless. Det er ved at være noget tid siden jeg har haft en ny mus i hænderne. Det er derfor en fornøjelse at jeg kunne starte op igen med ROG Gladius III Wireless, som har givet en positiv oplevelse virkelig sat et godt indtryk. Selvom musen måske har nogle ”fejl” når vi laver én til én sammenligning med konkurrenterne, så sørger prisen blandt andet for at rette op på det manglende. Her tænker jeg blandt andet på batteritiden, som har op til 55 timers brug ved 2.4 GHz, og en vægt på 89 gram. Her kan du sagtens finde andre med lavere vægt og flere timers batteritid. Men de ender også med at have et prisskilt som er lidt højere, og de har måske ikke samme pasform som ROG Gladius III Wireless tilbyder.

Selvom vi desværre ikke bliver oplyst præcis om hvilken sensor der bliver brugt, så har ASUS stadig fået justeret den godt nok til at den er som skabt til musen. Den giver nogle præcise bevægelser og jeg oplevede ingen forskel om jeg brugte kabel eller uden. Hvis vi bliver ved det omkring batteriet, så tilbyder mange producenter en sleep mode for at kunne spare på batteriet, når produktet ikke bruges. Her kan du nemt sætte den til 1 minut på ROG Gladius III Wireless, for selvom den er gået i Sleep mode, så kommer den så hurtig ud af den igen, når du tager musen at du slet ikke opdager det.

Men ASUS har selvfølgelig ikke stoppet her, ved at musen skal være lige så god med 2.4 GHz forbindelse og kabel, de har også valgt at integrere bluetooth i musen. For hvad nu hvis du med din laptop, er kommet afsted uden din dongle, som sidder i stationæren. Jamen frygt ej, du har stadig mulighed for at forbinde musen og hele dagen er reddet. Det var måske ikke en nødvendighed for ASUS at tilføje, men de valgte at gøre det.

Som det nok kan mærkes har jeg svært ved at slå ned på noget som ikke fungere med denne mus, for den er god til mig. Igen vil det kun være at den ikke vinder over tilsvarende konkurrenter på vægt og batteritid, sammen med et lavere prisskilt. Det gør også at jeg slutter testen af med at give ROG Gladius III Wireless fra ASUS en score på 9 ud af 10 sammen med editors choice. For der er ingen tvivl for mig, denne mus bliver ikke pakket væk igen lige foreløbig. Selvom jeg sagtens kunne pege på en anden mus som havde batteritid over de 54 timer og vejede en smule mindre, så opvejer prisen også for de små mangler og gør den stadig fortjener en plads på musemåtten.

Godt

Flotte detaljer

Præcis sensor

dpi-Hastighed fra 100-26.000

God til prisen

Blød lyd fra højre/venstre museknapper med optiske switches

Både kabel, bluetooth og 2.4 GHz

Knap så godt