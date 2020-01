AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-01-15 07:59:10

ASUS Cerberus Mech RGB gaming keyboard

Vi skal i dag se på et mekanisk keyboard fra ASUS, der går under navnet Cerberus Mech RGB. Som navnet antyder er der fuld skrue på RGB lyset. Er du entusiast, er det derfor med at spærre øjnene op i dag, hvor du kan læse vores nyeste keyboard anmeldelse.

Vi skal i dag se på et nyt mekanisk keyboard fra ASUS, der går under navnet Cerberus Mech RGB. Som navnet antyder er der fuld skrue på RGB lyset, så er du entusiast, er det med at spærre øjnene op i dagens test. ASUS behøver ingen nærmere introduktion, og vi hopper derfor direkte ud i dagens test, og ser på deres nyeste keyboard.

Cerberus Mech RGB er et mekanisk gaming keyboard med RGB baggrundbelysning, 100% anti-ghosting N-key rollover (NKRO), samt dedikerede hot keys til gaming. Men inden at vi kommer alt for godt i gang, starter vi med et kig på kassen. På forsiden er der er billede af keyboardet i al dens hæder og ære, og på bagsiden finder vi relevant produktinformation.

Cerberus serien er ASUS svar på budgetvenligt perifært udstyr, med fokus på høj kvalitet i forhold til prisen. Om det holder stik, må du læse med i testen for at finde ud af. Dette tastatur kommer i udgaver med røde, blå, brune eller sorte kontakter, og versionen vi tester i dag er den med røde kontakter.

Vi har altså at gøre med et mekanisk tastatur med RGB lys, og mange af de specifikationer vi efterhånden er vant til, hos et gaming keyboard. Det bliver spændende at se hvad det byder på i testen, men inden vi kommer alt for godt i gang, tager vi et hurtigt kig på specifikationerne.

Specifikationer:

OS Support: Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7

Størrelse: 448 mm x 150 mm x 35 mm

Vægt: 1250 g

Switches: Kaihua RGB Mechanical Switch

Switch Lifecycle: 70-million keystrokes

Polling Rate: 1000 Hz

Macro Recording: On-the-fly recording Support

RGB belysning med 7 pre-sets

On-the-fly makro optagelse

100% anti-ghosting med N-key rollover (NKRO)

Med til produktet medfølger der det mest basale udstyr, det vil sige at der medfølger en key cap puller, samt nogle extra taster, hvis man vil give sit keyboard et lidt mere råt gamer look.

Indhold i kassen:

Cerberus Mech RGB

Quick Start Guide

4 orange keycaps

Key cap puller

Design og test:

Cerberus Mech RGB keyboardet er et keyboard i normal størrelse, lavet med 104 taster og et numpad til højre på tastaturet, samt et kabel der sidder fast på keyboardet. Ved ”F” tasterne styrer man det indbyggede lys, profiler og mere, ved hjælp af modifier tasten. Derudover er der ikke meget ekstra bling man finder på Cerberus Mech RGBs ydre.

Vi har at gøre med et ret tykt tastatur, der kommer uden en håndledsstøtte. Profilen når benene på tastaturet er slået ud er meget høj, og når de er klappet sammen, meget lav. I bunden af Cerberus Mech RGB tastaturet finder vi to gummifødder, der sikrer at tastaturet står godt på bordet. Der er også her at de to fødder slåes ud, og som gør det muligt at ændre højden på tastaturet, så det får mere vinkel. Fødderne har også en gummibelægning, så det står godt fast, også når de er slået ud.

På de to billeder herunder ser vi Cerberus Mech RGB tastaturet liggende fladt på bordet, samt med fødderne slået ned.



Der er tale om Kaihua RGB kontakter, som er et alternativ til de meget anerkendte Cherry MX kontakter. Den medfølgende key cap puller gør det let at afmontere knapperne på Cerberus Mech RGB tastaturet. Som vi nævnte under specifikationerne kan denne model fås med Blue, Brown, Red og silver kontakter – vi har testet de røde som det kan ses.

Softwaren til Cerberus Mech RGB er meget simpel, men jeg kan ikke lade være med at være utilfreds i den måde ASUS har løst software delen. På samme tid som testen af keyboardet fandt sted, har vi testet en ASUS mus. Og de to stykker ASUS hardware bruger hver sin software til at styre RGB lyset. Jeg begriber ikke hvorfor de ikke har samlet det i en og samme pakke. Ser vi bort fra dette, så er det superlet at konfigurere keyboardet, inklusiv lys, makroer og hvad du ellers har brug for at justere, gennem den medfølgende Cerberus Mech RGB software. Det er bare designet på en måde der for mig personligt ikke giver mening.

Det er her muligt at tilpasse det indbyggede RGB lys med en række prækonfigurerede effekter, samt opsætte profiler til forskellige spil, med forskellige effekter og makroer. Det er det eneste softwaren kan, hvorfor den kan betragtes som meget grundlæggende. Men Cerberus Mech softwaren dækker fint de behov vi har haft under testen. Når profilerne er sat op, kan man skifte mellem dem via genveje på tastaturet, så man er ikke nødsaget til at åbne softwaren hver eneste gang man vil lave ændringer.

Som man kan se, er vores model versionen med røde kontakter. Kontakterne er yderst responsive, og virker meget holdbare. Tasterne er sorte, og har et blank look, som betyder at det er let at se fedtede fingre på knapperne og tastaturet. Kaihua RGB kontakterne har en livscyklus på op til 70 millioner klik, og bør derfor kunne holde til at selv den mest ivrige bunnyjumper får valuta for pengene på Space tasten.

Der er tale om et keyboard med 100% anti-ghosting NKRO teknologi, så man er garanteret aldrig at misse et tastetryk. Det virker i praksis som det skal, og den eneste man kan pege fingre ad når man bliver nummer to i Player Unknown’s Battlegrounds, er en selv. Også selvom man hader at indrømme det. Hver eneste tast har fuld RGB funktionalitet, men er dog begrænset i forhold til de forskellige effekter man kan bruge. Man kan ikke konfigurere tsasterne individuelt desværre, men er bundet af effekter og farveskemaer i opsætningen. Det begrænser det visuelle bling bling en smule, men det er stadig superlækkert at se på, uanset om du vil have en breathing effekt gennem farveskemaet, eller fuld skrald på med disko-lir hele vejen.

Bekendtskabet med Cerberus Mech RGB har været en positiv oplevelse. Den robuste konstruktion og Mech RGB tasterne har været stabile og ikke taget lang tid at vænne sig til. Der er en mærkbar forskel i forhold til Cherry MX kontakter, da mech RGB føles lidt blødere i trykket, med en lidt anderledes aktuering. Det er noget der ligger i fingerspidserne, men jeg vænnede mig lynhurtigt til kontakterne. De er rigtig gode og vores umiddelbare indtryk er at de er meget solide. Mit eneste reelle afsavn under testen, er at keyboardet kommer uden en dedikeret håndledsstøtte. Det mangler jeg virkelig, da jeg ikke synes at det er rart at skrive eller game i lange perioder på det uden en håndledsstøtte. Det savnede jeg virkelig på Cerberus Mech tastaturet.

Det gennemgående indtryk af keyboardet er dog, at det udmærker sig til brug både i forbindelse med kontorarbejdet, uden det vilde disko-dasko, men også til gaming, hvor det er præcist at bruge, og giver en meget præcis kontrol over spillene. Men man får ikke den helt samme kvalitet, som hvis man investerer i et af de dyrere eller meget anmelderroste mekaniske keyboards, med Cherry MX kontakter. Med tanke på prisen, så synes vi at ASUS er lykkedes med et keyboard hvor man får valuta for pengene.

Pris:

Som altid har vi været et smut forbi PriceRunner.dk for at hente den dagsaktuelle pris til Jer. ASUS Cerberus Mech RGB gaming tastaturet kan købes for den nette sum af 599,00.- DKK inklusiv fragt. Det er en rigtig god pris for et mekanisk tastatur af denne kaliber.

Konklusion:

I dagens test har vi set på det nyeste stykke perifære tilbehør i ASUS Cerberus serie, som er deres svar på budgetvenligt udstyr. Der er tale om et mekanisk tastatur med 100% anti-ghosting og mekaniske RGB taster. Lad mig sige med det samme, at selvom jeg personligt finder at keyboardet har nogle mangler, så er manglerne i det der ikke følger med i købet. Keyboardet i sig selv er veldesignet. Tastaturet er lækket i brug, med flot RGB belysning, hvis det ønskes. Men det er også begrænset i valget, og låst til en håndfuld prækonfigurerede effekter der kan splejses sammen med et personligt farvevalg. Tasterne og kontakterne er gode i brug, og giver et indtryk af rigtig god kvalitet. Dog ville jeg ønske mig at det var Cherry Mx kontakter. Der er lidt mere snap i dem.

Det vi ellers savner ved keyboardet, er en håndledsstøtte og en software der snakker sammen med andre ASUS produkter. Ser vi derimod på prisen, kan Cerberus Mech RGB keyboardet erhverves for kun 599,00.- DKK, hvilket er en god pris for et keyboard i denne kvalitet. Asus leverer her valuta for pengene.

Det er en pris der gør, at jeg ikke har problemer med at anbefale keyboardet til gamere, som leder efter et tastatur for under 1000,00 kroner. Solid byggekvalitet og brugervenlighed er to af stikordene ved Cerberus Mech RGB, og det er hvad man får, hvis man investerer i dette keyboard. Vi runder testen af med en karakter på 8 ud af 10, for et godt stykke hardware, med nogle mangler.

Pros:

Robust konstruktion

Pris

Enkel software

Gode muligheder for makroer

RGB lir for alle pengene

Cons:

Manglende håndledsstøtte

Softwaren er elementær og snakker ikke sammen med andre ASUS produkter

Manglende konfigurationsmuligheder for RGB