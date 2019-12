AUTHOR :

Cooler Master CK550 og CK552 Gateron baseret mekaniske keyboards

Som opfølgning på gårsdagens nyhed om Cooler Master CK620 RGB trådløse mekaniske keyboards, melder Cooler Master også Gateron baseret keyboards klar til kamp i form af CK550 og CK552.

Dermed udvider Cooler Master deres tastatur familie med nye tastaturer, som er bygget med Gateron switche, som er rated til over 50 millioner klik.



På nuværende tidspunkt sender producenten kun CK552 i handlen i USA og Canada.



“Get a straightforward keyboard that performs well on the battlefield with the CK550 Gaming Keyboard. Mechanical switches rated for 50 million clicks will guarantee your keyboard will stay combat-ready during all your long-lasting skirmishes. On-the-Fly Controls allow customisation of your settings like RGB lighting and macros in real time, while software lets you get even further customisation. Simply put, the CK550 is a capable tool that gets the job done”



