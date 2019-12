AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-01 18:55:14

Razer toasteren er endelig officiel

Hvad der egentlig startede ud som lidt af en joke tilbage i 2013, er nu endelig ved at blive til en realitet, takket være en fan-side med 1 million likes.

Hvad der egentlig startede ud som lidt af en joke tilbage i 2013, er nu endelig ved at blive til en realitet, takket være en fan-side med 1 million likes.

Tilbage i 2013 blev der oprettet en fan-side på Facebook for Razer toasteren. Razer’s CEO – Min-Liang Tan opdagede siden og lovede at han ville lave en Razer toaster, hvis siden nåede op på 1 million likes. Efter dette begyndte kom der så småt at komme gang i omtalen.

”Hypen” for Razer toasteren tog yderligere fart, da Razer lavede aprilsnar med Razer toasteren tilbage i 2016 med navnet ”Project Breadwinner” og med sloganet ”It’s a little bit… toasty”.

Efter dette var der endda flere personer som fik tatoveret en Razer toaster, hvor hver tatovering var 100000 likes værd.



Alt dette endte altså med at fan-siden fik over en million likes, og Min-Liang Tan lavede et opslag på Facebook, hvor han bekræftede at Razer toasteren vil blive produceret.

"Alright - I didn't think these guys were going to make it - but they did. It was to hit 1M likes and with each Razer Toaster tattoo being equivalent to 100K likes each....and they now have 12 Razer Toaster tattoos. Well....what can I say. I've just officially liked their page - and I'm going to put together my team of designers and engineers. It will take a few years - but I'll be sure to share the progress - and make it a community affair. A Razer Toaster - For Razer Toaster Lovers. By Razer Toaster Lovers." udtalte Razer’s CEO – Min-Liang Tan, på Facebook.



Som Min-Liang Tan nævner, vil det tage nogle år før vi ser toasteren, og vi må i mellemtiden vente med stor tålmodighed og begejstring.

Billede og kilder: Razer, TweakTown