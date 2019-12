AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-30 09:25:04

Logitech G502 gamingmus får den nye revolutionerende HERO 16K sensor integreret

Logitech G, der er en del af Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) annoncerer i dag Logitech G502 HERO Gaming mus, som er en opgraderet version af den ikoniske Logitech G502 gamingmus.

Med bevarelse af den samme ikoniske form som den originale, er den nye mus blevet opdateret med den seneste teknologi, som inkluderer Logitech Gs næste generations HERO (High Efficiency Rated Optical) 16K sensor, som giver den højeste ydeevne og mest præcise sensor, der er tilgængelig i dag.

Sammensat med Logitech Gs eksklusive LIGHTSYNC RGB-teknologi, 11 programmerbare knapper, fem valgfri vægtlodder og flettet kabel, er verdens bedst sælgende gamingmus lige blevet endnu bedre.

“Den originale G502 er en fanfavorit, men vi har udviklet en utrolig sensorteknologi, siden den først blev lanceret,” siger Ujesh Desai, vicepræsident og administrerende direktør for Logitech Gaming. “Ved at tilføje HERO 16K til G502 er den endnu mere fantastisk, og vi tror, at folk kommer til at elske den.”

Pris og tilgængelighed

Logitech G502 HERO gamingmus, tilgængelig i sort, forventes at være tilgængelig i forhandlere verden over i oktober 2018 til en vejledende pris på DKK 749.



Image credit: Logitech