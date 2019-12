AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-16 11:18:31

Verdens hurtigste have traktor giver gas på Goodwood festivallen

For kort tid siden omtalte vi verdens vildeste plæneklipper i form af Honda Mean Mower, som slår græsset med 240 km/t. Nu er der kommet mere guf til om Honda Mean Mower V2 bæstet.

Hvad vi må antage er verdens hurtigste havetraktor, er lukket ind på Goodwood Festival of Speed i England, hvor målet nok ikke er at klippe græs, men nærme at showcase dens brutale performance på asfalten.



192 hypper samt et moment på 114 Nm, som er skabt fra producentens CBR 1000 RR Fireblade motorcykel, er der lagt i kakkelovnen til underholdning på den ret uhåndterlige Honda Mean Mower V2 havetraktor.

Nedenstående video kræver du lige skruer en tand mere op for lyden, så du kan nyde brølet fra verdens vildeste plæneklipper.