AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-06 12:09

Razer fremviser Pikachu Atheris gamer mus

Med et produkt forbeholdt Kina, har Razer taget gavepapiret af deres nye Pikachu Atheris gamer mus.





Vi har tidligere set Razer frigivee Pokémon-spiltilbehør, og nu er tåren altså kommet til en ny Pikachu gamingmus. Denne mus er baseret på Atheris, og der er dybest set bare tale om et malearbejde, så forvent ikke elektrificerende oplevelser ud over det normale på Atheris fra Razer.

Ifølge Instagram-indlægget fra CEO Min-Liang Tan, ser det imidlertid ud til, at denne mus er eksklusiv for Kina, i det mindste i første omgang.

“The Pikachu x Razer partnership has been pretty insane and we are taking it up a notch. The good news? A limited edition Pikachu x Razer Atheris. The bad news? It’s a China exclusive (trademarks and all that legal stuff I’m afraid) – but if you’ve got a pal in China, I’m sure he/she could hook you up!”





For dem, der ikke kender til computermusen, er Razer Atheris en mus designet til at blive brugt på farten med blandt andet bærbare computere. Den er lille nok til at passe ind i din taske og tilbyder ifølge Razer op til 350 timers batterilevetid på et par AA-batterier, hvilket betyder, at du er i stand til bruge den i meget lang tid, før det er tid til at skifte batterier igen.

Om det holder stik, kan du læse i vores egen gennemgang af Razer Atheris

Der er ikke informationer om prisfastsættelse af Razer Pikachu Atheris, men vi forestiller os, at den prissættes omkring samme niveau som den almindelige version sælges for i Kina.





Source & Image credit:

Razer