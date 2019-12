AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-08-01 07:30:00

Enermax Saberay RGB Miditower

Indbygget RGB-lys i blæsere og front - tjek, masser af plads til hardware og køling - tjek, PSU-cover - tjek. Disse ting er blot nogle af dem som Saberay fra Enermax har at tilbyde. Vi har kigget kabinettet efter i sømmene og er nu klar med vores dom.

Tilbage i april i år, så vi nærmere på Equilence kabinettet fra Enermax. Vi skriver nu august og er klar med en test af endnu et kabinet. Enermax har med deres nye Saberay skabt det perfekte kabinet for RGB-nørden der ønsker en masse bling og lir i hans/hendes kabinet. Med hele tre inkluderede RGB blæsere, og dertil indbygget RGB-lys i selve kabinettet kan der for alvor komme lys på dit hardware!

For dem der læste vores Equilence test, vil det indre design muligvis give et deja-vu – hvorfor må i vente lidt med at se. Inden vi når der til, skal vi nemlig først have styr på specifikationerne og have det tekniske overblik, hvorefter vi går videre og kigger nærmere på selve Saberay kabinettet. Lad os komme i gang med det samme!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Enermax hjemmeside og fundet en række specifikationer på Saberay kabinettet til jer, samt nogle billeder der viser mere eller mindre alle de spændende features som der tilbydes. Disse finder du listet op nedenfor, efterfulgt af billederne:

Kabinet type: Miditower

Dimensioner: 478 x 223 x 566 mm (DxBxH)

Materialer: Metal og plastik

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Venstre sidepanel: 4 mm tykt hærdet glas

Frontpanel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, lyd ind/ud, LED og fan-control

PCI-slots: 7

Maksimal grafikkort længde: 420 mm (280 mm med sideradiator)

CPU-køler maksimal højde: 175 mm

Drev pladser:

- 5.25”: 1

- 3.5”: 2

- 2.5”: 6 (to af dem fra 3.5” pladserne)

- Front: 120 / 240 / 360 mm (62 mm plads)

- Top: 120 / 240 / 280 / 360 mm (63 mm plads)

- Bagende: 120 / 140 mm

- Side: 120 / 240 mm

En tur rundt om Enermax Saberay ude og inde

Med styr på det tekniske, er det nu blevet tid til at se nærmere på selve kabinettet. Vi starter ud med to overbliksbilleder – et fra hver side. Som det kan ses nedenfor, finder vi et stort sidepanel på den venstre side, mens at det højre panel blot er en blank flade med et ventilationsområde i fronten, til de blæsere der kan monteres på siden inde i kabinettet. En sjov detalje er at det venstre sidepanel også løsnes på siden som glaspanelet, og ikke i bagenden som vi normalt ser.

Det meste af toppen på Saberay kabinettet består af ventilation, og har et støvfilter som let kan afmonteres for rengøring eller montering af blæsere/radiator. Det er også her oppe vi finder frontpanelet på kabinettet som består af: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, lyd ind/ud, power, rest-knap og LED samt fan-control.

Ud af kassen kommer Saberay med et frontpanel i mørktonet plexiglas, som gør at lyset i blæserne ser virkelig lækkert ud. Der medfølger dog også et andet frontpanel med metalgitter som sikrer betydeligt bedre airflow, hvis man ønsker dette frem for det sexede look som vi kommer tilbage til senere i testen – lad RGB-lyset skinne! De tre præmonterede blæsere er 120 mm i størrelsen og er af typen T.B RGB som er Enermax egne og yderst fine blæsere. Som sagt tager vi et lidt nærmere kig på lyset i disse og resten af kabinettet, senere i testen – stay tuned, nu går vi videre til bagenden.

Her omme mødes vi af det efterhånden klassiske layout. Det var en gang hvor strømforsyningen var placereret øverst i ethvert kabinet, men denne tid er forbi. I 2018 skal strømforsyningen være i bunden, hvilket den også er i Saberay. Ovenover hullet til denne, finder vi syv PCI-slots, samt et område med ventilation, mens at toppen byder på hullet til bundkortets I/O panel samt endnu en blæser. I modsætning til de tre i fronten, har vi her med en 140 mm model at gøre, som ikke har noget RGB indbygget.

Bunden på Saberay er første på kabinettet hvor jeg tænkte at der var noget der føltes ret billigt, og knap så lækkert i hænderne. De to enorme plastikfødder, er skrøbelige, bøjer let og hverken føles eller ser særlig godt ud i min optik. Hvis de absolut skal være så store og klodsede, kunne Enermax som det mindste have fremstillet dem i noget plastik af højere kvaltiet.

Efter at have løsnet seks tommelskruer – fire på den venstre side, og to på den højre, kan begge sidepaneler afmonteres. Det er nu blevet tid til at se nærmere på det indre design som Saberay har at tilbyde. Som jeg startede ud med at nævne i indledningen, vil de personer der også har læst vores test af Equilence kabinettet, muligvis få et deja-vu på de næste par billeder. Kort fortalt har Enermax nemlig genbrugt det indre design fra Equilence kabinettet til Saberay, hvilket betyder at de to kabinetter stort set er fuldstændig identiske på indersiden. Dette skal dog ikke holde mig fra at gennemgå tingene en gang til.

Som sagt er der monteret hele tre 120 mm RGB-blæsere i fronten, som sikrer godt med airflow hen over komponenterne, da der ikke er noget modstand i form af harddiskbure eller andet. Det er desuden også muligt at montere op til to 120 mm blæsere eller en 240 mm radiator i siden på Saberay. Dette foregår foran rottereden af kabler som kan ses på det første billede nedenfor.

De syv PCI-slots er alle fastgjort med tommelskruer, for let montering af grafikkort med videre. Der er naturligvis også et hul til udskiftning af CPU-køler, således at du ikke skal til at have bundkortet afmonteret først – et hvert kabinet i 2018 har dette.

Hele bunden består af et stort PSU-cover som ikke kan afmonteres, da det er nittet fast. Enermax har dog kompenseret for dette ved at lave kabelførings huller langs bunden af bundkortet, et hul ude i midten til at trække dine PCI-Express kabler og i fronten er der et indhak, for at tillade montering af radiator i fronten.

I toppen er det ligesom i fronten også muligt at montere op til en 360 mm radiator. Monteringshullerne er skubbet ud mod venstre side, hvilket betyder at der er større chance for kompatibilitet med bundkort med store køleprofiler. Skulle du stadig være på 5.25” vognen, er det også muligt at montere sådan et drev i Saberay. Hver dog opmærksom på at dette æder pladsen til en radiator i toppen!

Vi fortsætter vores tur indenfor i Saberay med tre billeder af bagsiden, inden det er blevet tid til at smide hardware i kabinettet. På det første billede herunder, kan vi se bagsiden som helhed, hvor der er et hav af kabler i venstre side. Dette er den før nævnte rotterede, som kan ses fra den anden side, hvilket ikke er særlig pænt. Det havde været rart at se en form for cover inkluderet i kassen, såfremt man ikke ønsker at montere radiator eller blæsere her. Der er plads til to SSD´er bagved bundkortet, samt to 3.5” diske nede under PSU-coveret i det fastgjorte bur dernede. I midten af det hele på bagsiden finder vi en controller-HUB monteret. Det er muligt at tilslutte op til fem RGB-enheder samt seks blæsere til denne og styre herlighederne via kabinettet. Du kan også tilslutte denne direkte til et RGB-stik på et understøttet bundkort og kontrollere det hele der – smart!

Montering af hardware og lysshow

Sidste stop inden konklusionen er naturligvis montering af hardwaren. Vi har fået opgraderet vores ”showoff” hardware, så vi nu er lidt mere med på moden. Det betyder at vi nu har et X299 bundkort fra ASUS, samt et lækkert GTX780 kort fra Gigabyte som vi kan bruge til at give jer lidt eyecandy, og en ide om hvordan kabinettet tager sig ud med hardwaren monteret. Som en ekstra bonus i denne test, har vi også modtaget en af Enermax´ nye AIO vandkølerer, som også er monteret for at tage RGB-lyset til et helt ny niveau!

Vi starter dog ud med at montere harddiskene som vi plejer, inden at vi når til de lækre billeder. Mens at du kan klare montering af normale 3.5” diske uden brug af noget værktøj, er det frem med skruer og skruetrækker når 2.5” eller SSD´erne skal monteres. Strømforsyningen skubbes ind via bagsiden, eftersom at PSU-coveret ikke kan afmonteres. En gid ide er at montere de kabler du mener du får brug for, INDEN du skubber strømforsyningen ind – såfremt du altså benytter en modulær strømforsyning.

Med alt vores hardware monteret, ser bagsiden ud som nedenfor. Det er super simpelt at arbejde i Saberay kabinettet, ganske som det var i Equilence. Der er masser af plads på begge sider til at arbejde på, og alle overskydende kabler kan let gemmes væk nede i kælderen under PSU-coveret. Selvom der gerne måtte være flere, er det også rart at se de små øjer hvor strips kan fastgøres – dette gør kabelføringen meget lettere.

For første gang længe, ser vores system faktisk komplet ud inde i et kabinet. Med et fuld størrelse ATX bundkort, et fuldvoksent grafikkort og en 240 mm AIO køler i toppen, er pladsen i bagenden af Saberay godt fyldt ud, men der er stadig masser at gøre med i fronten som det let kan ses på billede to nedenfor. Eftersom at der ikke er nogen mulighed for at montere diske ovenpå PSU-coveret, betyder det at du uden problemer kan køre SLI/CrossFire i Saberay uden at være bange for at løbe ind i pladsproblemer.

Selvom hullet i midten af PSU-coveret ikke er det største, er det alligevel stort nok til at trækker PCI-Express strømkablerne op til grafikkortet, som det kan ses nedenfor – det giver et lækkert clean look. En ting der dog ikke helt gør det, er rottereden af kabler i højre side på det andet billede nedenfor. Med den pris som Enermax forlanger for Saberay, havde det været på sin plads med et inkluderet cover eller lignende. Selvom det er forholdsvis let at trække kablerne i kabinettet, er det et stort område der ”ikke kan bruges” hvis det skal være så pænt som muligt – nyd dog det lækre RGB lys fra LiqFusion 240 AIO køleren!

Apropos RGB-lys, så lad os runde vores tur rundt om Saberay af med en række lækre billeder af det indbyggede lys sammen med LiqFusion køleren, inden vi går videre til konklusionen. Som sagt kan lyset let styres enten via den indbyggede controller-HUB med en knap på fronten, eller i software på et understøttet bundkort – valget er dit!

Vi har naturligvis valgt at montere den blanke front i plexiglas for at vise lyset i de inkluderede RGB-blæsere bedst muligt. Men ønsker du den absolut bedste køleevne, bør du overveje fronten med metalgitter, som stadig giver et fint skær af blæserne igennem støvfiltret.

Pris

I skrivende stund d. 30/07 2018 kan Enemax Saberay findes på nettet til omkring 1300,- DKK inklusiv fragt. Dette er en ret høj pris for et miditower kabinet, men hvis man har mente at der er inkluderet tre RGB-blæsere og kabinettet desuden også har indbygget lys og fan-controller HUB – så begynder tingene at give mere mening. Sammenligner man direkte med det mere eller mindre identiske Equilence kabinet, er prisen dog ret høj, da det kabinet kan blive dit for omkring 800,- DKK.

Alle detaljerne på Saberay kabinettet, kan naturligvis findes direkte hos Enermax selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Det er blevet tid til at få sat de sidste ord på vores test af Saberay kabinettet fra Enermax. Det har været en god oplevelse at hilse på en af de nyeste kabinetter, som Enermax har at byde på – også selvom der mere eller mindre er tale om et rebrand, hvad angår det indre layout. Tilbage i april i år hilste vi på deres dengang nye Equilence kabinet, som fik nogle pæne ord på vejen. Det samme gør Saberay i dag, da der på indersiden er tale om mere eller mindre et identisk kabinet – kun det ydre design på Saberay syntes at være det der skiller de to kabinetter fra hinanden. Dette kan man tage som man vil, det er ikke første gang vi ser producenter genbruge ting fra andre af deres produkter. Dette holder prisen nede, hvilket i sidste ende gavner os der køber produkterne, og hvorfor ændre på noget der allerede fungerer fint?

At Enermax tager omkring 500,- DKK mere for Saberay kontra Equilence kabinettet, er måske lige voldsomt nok. Så meget kan tre blæsere og en portion RGB-lys vel ikke koste eller er det bare mig? Med det sagt så er Saberay et gennemført og pænt kabinet som er anonymt at se på, og overall er rigtig godt skruet sammen. Dog halter de store fødder i plastik efter resten af kabinettets byggekvaltiet. Her kunne Enermax godt have brugt et par ekstra ressourcer og lavet noget der matchede resten, set fra kvalitetens synspunkt. Det er lækkert at se ikke bare et, men hele to frontpaneler således at du selv har mulighed for at bestemme om du går efter sexede looks, eller airflow igennem fronten. RGB-lyset i de tre inkluderede blæsere, samt det indbyggede lys i kabinettet, kan styres via den indbyggede controller-HUB, eller tilsluttes direkte til bundkort med RGB-stik. Alle kort på markedet understøttes, fra både ASUS, Gigabyte, MSI, AsRock med flere – you name it.

Der er masser af plads til både hardware og køling, hvad end du er til vand eller luft. I toppen under specifikationerne, viste vi et billede af radiator supportet i Saberay, som faktisk er yderst imponerende. Med mulighed for også at montere radiator eller blæsere på siden, åbner det op for en ny type look som for alvor er ved at komme frem – ting skal ses, ligesom grafikkortene som også nu kan monteres vertikalt. Hvis jeg byggede i Saberay, ville jeg personligt også montere blæsere eller en radiator i siden, alene for at dække for de mange kabler man ellers kan se. Det havde været rart at se et inkluderet cover eller lignende, for dem der ikke ønsker at montere noget her.

Vi lander på en samlet score der hedder 8,5/10 samt vores Great Product award. Enermax har med Saberay bygget videre på et i forvejen godt layout, og tilføjet lidt ekstra bling og lir, som alle RGB-nørderne vil elske. Det indre layout har masser af plads til både hardware og køling, og det ydre design er pænt og anonymt at se på både med og uden lyset tændt. Alt i alt et virkelig solidt kabinet, som på trods af den lidt høje pris bør kigges nærmere på, hvis du skal til at bygge nyt og vil med på RGB-bølgen!

Godt

Anonymt at se på

Der medfølger to frontpaneler (glas/plastik og ventileret)

Tre inkluderede RGB-blæsere + indbygget lys

Lyset kan styres via diverse bundkort

Controller-HUB med plads til seks blæsere

Masser af plads til hardware og køling

Sidepanel i hærdet glas

Identisk med deres Equilence kabinet (nyt ydre)

Radiator/blæsere kan også monteres på siden

Byggekvaliteten overall er fin…

Knap så godt

… men ikke de store plastikfødder

Kablerne kan let ses hvis ikke man monterer noget på siden

Identisk med deres Equilence kabinet (nyt ydre)

Score: 8,5 + Safe Buy award