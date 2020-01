AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-12-10 14:39

Corsair 110R - Midtower kabinet på budget

De sidste par år på kabinet markedet, har været meget præget af RGB lys og hærdet glas, der for alvor har fundet vej i selv de billigere modeller. I denne test skal vi hilse på et budget kabinet fra Corsair, hvor hærdet glas er til stede, mens at RGB-delen er droppet, hvilket nærmest er forfriskende. Navnet lyder 110R, og bagved dette, gemmer der sig et miditower i anonymt design som er til at betale sig fra – få alle detaljerne i denne test.





Specifikationer og features

I dette afsnit af testen, har jeg som altid været en tur forbi producentens hjemmeside, og fundet en række oplysninger på kabinettet. Nærmere betegnet var jeg en tur forbi Corsairs hjemmeside, og finde lidt informationer på 110R kabinettet til jer. Nedenfor er disse listet op, efterfulgt af et billede der giver et billede af det maksimale antal af blæsere der er plads til:

Type: ATX miditower

Dimensioner: 418 x 210 x 480 mm

Bundkort (op til): ATX

Vægt: 6.5 kilo

Materialer: Metal, plastik og glas

Grafikkort maksimal længde: 330 mm

PSU-længde max: 180 mm

CPU-køler max højde: 160 mm

Udvidelseskortslots: 7

Drev pladser: 2x2.5” + 2x3.5” (support for 2.5” i 3.5” skufferne)

Radiator support: 120 / 140 / 240 / 280 mm

Kompatible Corsair kølere: H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i





En tur rundt om Corsair 110R kabinettet

Med det tekniske overblik, springer vi med det samme videre og tager det første kig på 110R kabinettet fra Corsair. Jeg vil gå så langt som at sige at vi faktisk har med et ret kompakt miditower kabinet at gøre – ment på den måde at 110R faktisk ikke er særlig dybt, med sine 418 mm. Det betyder derfor også at kabinettet faktisk er højere end det er dybt, hvilket ikke er noget vi sær særligt ofte – disse mål plejer at være næsten identiske.

Mens at vi på den venstre side, finder et lettere tonet panel i hærdet glas, er der ikke så meget nævneværdigt på den højre. Her finder vi blot et blankt metalpanel, kun brudt at lidt ventilation i fronten, hvor blæserne her kan trække luft ind (hvis man selv monterer nogle).

Frontpanelet finder vi på toppen ude i højre side, bestående af to USB 3.0 porte, samt et combi 3.5 mm jackstik, som både står for mikrofon og lyd ud. Derudover finder vi også en lille resetknap, samt powerknap. Et yderst simpelt frontpanel uden en masse unødvendigt skrammel. USB Type-C havde været et plus, men til prisen er der hvad man kan forvente her.

Hvis vi fortsætter oppe i toppen, og bevæger os ned mod bagenden på 110R kabinettet, finder vi her et område med ventilation. Corsair inkluderer her et magnetisk støvfilter som let kan afmonteres for rengøring. Der er plads til enten en enkelt 120 eller 140 mm blæser her oppe. Hvis du har en normal radiator med én blæser monteret, vil jeg også mene at der er plads her oppe, på grund af det høje toppanel. Corsair nævner ikke hvor de forskellige radiatorer passer i kabinettet, kun hvilke størrelser der understøttes.

Frontpanelet kan let afmonteres, ved at tage fat i bunden og give et ryk. Der er ingen kabler eller andet som holder dette fast, så det er lige til. Normalvis ser vi blæsere monteret her inde bagved, men disse er sparet væk i 110R. Den eneste inkluderede blæser er en 120 mm model, placeret i bagenden. Så her må man altså selv ud og investere i blæsere. Selvom der er tale om et budget kabinet, havde det været rart med endnu en 120 mm blæser monteret i fronten out-of-the-box. Der er support for op til to 140 mm eller tre 120 mm blæsere i fronten på 110R.

Blæserne som man kan montere i fronten, trækker frisk luft ind fra siderne på frontpanelet, vist på billedet herunder med den røde pil. Der er også et ret fint metalgitter monteret, som også skal fungere som støvfilter for indsugningen i fronten – ikke den mest effektive løsning, men det vil uden tvivl være bedre end et åbent panel, samtidig med at det også ser bedre ud.

Vi fortsætter vores tur rundt om 110R med et kig på bagenden. Her omme finder vi det layout som efterhånden er blevet en standard i alle nyere kabinetter. Det betyder at strømforsyningen er monteret i bunden, hvor der ovenover er syv udvidelseskortslots, og øverst hul til bundkort I/O panel og den før omtalte 120 mm blæser som er præinstalleret.

I bunden af 110R kabinettet er der fire solide plastikfødder som alle har gummi monteret, for at minimere vibrationer i at blive sendt videre. Der er også et støvfilter monteret foran indsugningen ved strømforsyningen, for at holde støv ude derfra. Bemærk desuden de fire skruer foran dette støvfilter – disse er en del af det der holder harddiskburet til 3.5” diskene fast, mere om dette senere.

Som på stort set alle andre budgetkabinetter der er udstyret med hærdet glas på sidepanelet, er 110R ingen undtagelse når det kommer til monteringen af dette. Der er kort sagt fire tommelskruer – en i hvert hjørne, som holder glaspanelet fast. Det kan derfor være en god ide at placere kabinettet på siden, når panelet skal monteres, det gør tingene betydeligt lettere. Det er et stort plus i bogen, at Corsair har valgt at gøre kanterne på glasset sorte for at opnå en pænere finish.

Vi er nu nået til turen indenfor i 110R kabinettet, og med både venstre og højre sidepanel afmonteret, er der fri passage. Som vi kan se på billedet herunder, byder kabinettet på et åbent layout, hvor der er åbent fra fronten og hele vejen til bagenden. Dette betyder at der er potentiale for at opnå et yderst fornuftigt airflow igennem 110R kabinettet. Bemærk desuden også de mange huller, hvor kabler kan trækkes og stripses fast.

Nederst, finder vi et integreret og permanent fastgjort PSU-cover, hvor Corsair har udstyret det med huller til kabelføring, samt ventilation til strømforsyningen – hvis man vælger at montere denne med blæseren vendt op af. Der er også et udsnit i fronten af dette cover, for at tillade montering af store radiatorer i fronten, såfremt at harddiskburet til 3.5” diskene fjernes.

Vender vi blikket mod toppen i stedet for, kan vi her se det enorme hul til udskiftning af CPU-kølere, således at man ikke skal have bundkortet ud hvis dette skulle blive nødvendigt. Jeg syntes det er en anelse underligt at vi også finder monteringsbeslag for en 5.25” enhed, når Corsair ikke nævner noget omkring dette på deres hjemmeside, samt at frontpanelet også er lukket – skulle dette ikke blot have været fjernet, vi skriver trodsalt 2019 (snart 2020) og de optiske medier i computere er vidst ved at være døde efterhånden?

Tager vi et kig på bagenden inde fra, kan vi her rigtig se de syv udvidelseskortslots som alle er ventilerede og fastgjorte med normale skruer. Det er lækkert at se, da mange andre budgetkabinetter gør brug af dem der skal brækkes af, og derved ikke kan genbruges – Corsair inklusiv, på nogle af deres tidligere billige modeller. Den medfølgende 120 mm blæser, er en hel standard og basic model, som kan klare jobbet uden at støje for meget, men det er også det. Ingen form for lys eller andet lir her.

Lad os kort vende blikket mod bagsiden på 110R kabinettet, inden vi skal have smidt noget hardware i kassen. Der er en lang række steder hvor det er muligt at fastgøre strips, hvilket gør kabelføringen lettere. Det er også lækkert at se så mange huller hvor der kan trækkes kabler, hvor en stor del af dem også er med gummi for at give et mere rent look. Kabelføringsmulighederne er overall ganske fornuftige i 110R.

Normale 3.5” diske er henvist til kælderen under PSU-coveret, hvor vi finder plads til to af slagsen. Det er desuden også muligt at montere 2.5” harddiske i harddiskskufferne såfremt der bruges skruer. Ud over de to skuffer i bunden, er der også to dedikerede pladser bagved bundkortet som vi kan se nedenfor på billedet.

Montering af hardware

Vi har nu været turen rundt om 110R kabinettet fra Corsair, og nu skal vi have smidt noget hardware i, så vi kan se hvordan kabinettet er at arbejde med og bygge i. Som vi plejer, starter vi ud med harddiskene, hvor du kan klare dette uden værktøj hvis 3.5” diske skal monteres. Er det SSD’er eller andre 2.5” diske der skal monteres, skal skruer og skruetrækkeren frem.

Mange kabinetter med permanent monterede PSU-coveres, skal have monteret strømforsyningen via bagenden på et beslag – men ikke 110R. Derfor viste det sig også at være lidt af en udfordring at få monteret vores ellers kompakte Seasonic strømforsyning, med alle nødvendige kabler tilsluttet. Kort sagt er det harddiskburet i bunden der optager pladsen, og gør monteringen mere besværlig end den burde være. Du kan ganske vidst afmontere/løsne dette, men her kræves det at fem skruer fjernes. I min optik er dette ikke optimalt designet, da det giver unødvendigt, og mere arbejde, end hvis blot den anden løsning var benyttet hvor strømforsyningen skubbes ind fra bagenden.

Ikke desto mindre fik vi alt vores hardware monteret i 110R kabinettet, og ud over den mindre kamp med strømforsyningen, foregik resten af samlingen smertefrit og der var god plads at arbejde på. Nedenfor kan vi se bagsiden af det færdige resultat, hvor der er overraskende god plads til at trække kabler, og hullernes placering giver også super god mening.

Herunder kan vi se hvor lidt plads der er mellem strømforsyningen med de modulære kabler og harddiskburet. Jeg kan her understrege at det er yderst vigtigt at man holder dig indenfor de 180 mm som Corsair skriver at strømforsyningen må være – i hvert fald hvis man ønsker buret til 3.5” diske monteret også.

Lad os vende kabinettet om med den anden side til kameraet, og tage lidt flere billeder. Med et standard ATX bundkort samt GTX780 grafikkort med custom køler monteret, er 110R kabinettet godt fyldt ud. Dog ikke mere end, at der stadig er fint plads til blæsere eller radiator med blæsere i fronten.

Du kan med fordel også trække strømkablet til dit grafikkort op igennem PSU-coveret, da der er et dedikeret hul på toppen til netop dette. Her har Corsair tænkt frem af, og gjort det så let som muligt at opnå et godt resultat med kablerne.

På billedet nedenfor, kan vi rigtig se ventilationen i siden på frontpanelet. Selvom at hele fronten er lukket af, er der stadig fin mulighed for at blæsere monteret i fronten, kan trække frisk luft ind relativt let. Selv med store og lange grafikkort som vores GTX780, er det muligt at montere både en blæser, samt radiator i fronten, så længe man holder sig til de normale modeller i 25 mm tykkelse. Corsair skriver at grafikkort maksimalt må være 330 mm i længden – bemærk dog, at det så ikke er muligt at have blæsere/radiator i fronten foran kortet.

Hvad angår højden på grafikkort og CPU-kølere, skriver Corsair at der her er 160 mm at gøre godt med. Dette placerer 110R nogenlunde i midten, hvor der hverken er super meget plads, men heller ikke for lidt. Langt de fleste normale luftkølere på markedet kan passe uden videre problemer, og hvis du går AIO vejen, er problemet slet ikke til stede.

Vi runder af med et sidste billede af systemet som helhed, inden vi kort tager en snak om prisen, og dernæst runder af med konklusionen i vores test af 110R kabinettet fra Corsair, som nu er kommet til enden.

Pris

I skrivende stund d. 09/12 2019 kan Corsair 110R kabinettet, findes på nettet til omkring 500,- DKK inklusiv fragt. Dette er en yderst skarp pris for et kabinet med de features som 110R tilbyder. Det er sjældent at vi ser hærdet glas og et åbent enkelt design i denne prisklasse. Med integreret PSU-cover og gode kabelføringsmuligheder, er det let at arbejde i dette kabinet, og overall er det rigtig fornuftigt til prisen.

Ønsker du alle detaljerne direkte fra Corsair selv, kan du give deres hjemmeside et besøg. Klik blot HER, for at komme direkte til produktsiden, med alle informationer på 110R kabinettet.





Konklusion

Det er blevet tid til at vi skal have samlet tankerne og runde testen af Corsair 110R kabinettet af. Selvom mange måske syntes at budget produkter kan være kedelige, kan de faktisk ofte være det stik modsatte. Det er nemlig sjovt at se hvad man kan få for sine penge, og hvad producenterne kan proppe ned i deres billigere produkter. 110R fra Corsair er et godt bevis på at et kabinet ikke nødvendigvis behøver at koste en herregård for at levere nogle ganske fornuftige features – selvom der selvfølgelig er nogle ting der kunne have været bedre, eller havde været rare at se inkluderet.

Designet overall er meget anonymt og minimalistisk at se på, samtidig med at det også er ret kompakt i forhold til mange andre miditowers. 110R byder på rigtig fine kabelføringsmuligheder, åbent design med mulighed for godt airflow, og fornuftig support for både hardware og køling – hvad end man er til luft eller vandkøling. Der medfølger kun én enkelt blæser til kabinettet, som er monteret i bagenden. Her havde det været et klart plus, hvis blot en enkelt mere var inkluderet i fronten. Byggekvaliteten på 110R er også ganske fornuftig, og man får ret meget kabinet for sine penge.

Jeg forstår dog ikke hvorfor at Corsair har valgt at udstyre 110R med monteringsmulighed for en 5.25” enhed, når de ikke engang lister det op på deres hjemmeside? Der er en udskæring til dette i frontpanelet også, men hvorfor fristes jeg til at spørge. Det optiske medie er dødt når det kommer til computerverdenen, så her havde jeg hellere set en endnu mere stilren front, og plads til mere ventilation i toppen. Nu vi alligevel er ved de knap så fede ting ved 110R kabinettet, kan jeg også nævne monteringen af strømforsyningen, som var unødvendigt bøvlet, med mindre man brugte en mindre mængde vold, eller en non-modulær model med kompakt design. Selv en lille modulær strømforsyning, viste sig at være unødvendig besværlig at montere.

Overall vil jeg dog sige at Corsair 110R er et fornuftigt kabinet på mange punkter, og kan man leve med de småfejl der er hist og her, får man et ganske solidt kabinet til under 500,- DKK. Derfor har jeg også valgt at tildele kabinettet en score på 8/10, samt vores Safe Buy award – 110R fra Corsair er et fint budget kabinet, for de personer der ønsker et kabinet der snuser til de dyre drenges features, men ikke kommer med det ofte højere prisskilt.

Godt

Kompakt miditower med god plads

Fine kabelføringsmuligheder

Anonymt og neutralt design

OK blæser/radiator muligheder

Fornuftigt kabinet til prisen

Hærdet glas sidepanel til billig pris

Byggekvalitet overall er fin

Integreret PSU-cover med kabelføringshuller

Knap så godt

Der medfølger kun én blæser

Montering af PSU lettere besværlig

5.25” plads i fronten, men ingen officiel support for montering?

Score: 8 + Safe Buy award