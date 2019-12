AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-05 11:41:55

Computex 2018: Lian Li fremviser verdens første Lian Li RGB Power Connector kabler

Hvorfor nøjes med kedelige kable extensions, når man kan gå all-in med Lian Li RGB Power connector kabler. Vi kender normalvis Lian Li som en producent af high-end computerkabinetter, men under dette års Computex 2018, har Lian Li valgt et ganske alternativt retning skift.

Resultat kommer via et samarbejde med DER8AUER, som vi kender fra overclocking, Delid a processorer m.v., og ud kommer altså Lian Li Strimer.

Hvordan styres RGB LED kablerne?

De ganske innovative Lian Li Strimer extensions styres via softwaren på bundkortet, som kobles på via en adresserbar header pin. Mange bundkort er udstyret med en analog og en digital RGB LED header, og via digital adresserbar header pin, kan du retur få mulighed for kontrol, tilpasning og konfiguration af Lian Li RGB Power Connector kablerne.



